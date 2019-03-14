Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 14 березня

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Ліга Європи 2018/19 - результати, рахунок матчів 14.03.2019
Результат всіх матчів Ліги Європи: відео

У четвер, 14 березня, були зіграні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, а також визначились всі чвертьфіналісти турніру.

Динамо – Челсі 0:5 (0:8, перший матч – 0:3)
Голи: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

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 "Динамо" не вдалося здійснити камбек у матчі з "Челсі". "Аристократи" познущалися над киянами у матчі-відповіді і за підсумками двох матчів всуху здолали "біло-синіх" – 8:0.

РБ Зальцбург – Наполі 3:1 (3:4, перший матч –0:3)
Голи: Даббур, 25, Гульбрадсен, 65, Ляйтгеб, 90+2 – Мілік, 14

Краснодар – Валенсія 1:1 (2:3, перший матч – 1:2)
Гол: Сулейманов, 85 – Гуедеш, 90+3

Російський "Краснодар" на останніх хвилинах матчу втратив сенсаційну перемогу над "Валенсією", яка давала йому путівку в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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