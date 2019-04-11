Ліга Європи: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу

У Лізі Європи відбулися перші матчі чвертьфінального етапу. Лісабонська "Бенфіка" на власному полі влаштувала гольову феєрію з "Айнтрахтом", а лондонський "Арсенал" здолав "Наполі".

У жодному чвертьфінальному поєдинку не було зафіксовано нічию. "Вільярреал" на останніх хвилинах поступився "Валенсії". Важку перемогу в Чехії здобув "Челсі".

Читайте також: Фани "Ювентуса" влаштували безпорядки в Амстердамі – 120 затриманих: відео

Славія – Челсі 0:1

Голи: Алонсо, 86

Лондонський "Челсі" після того, як у попередньому раунді розгромив "Динамо", зустрівся ще з однією скромною командою – чеською "Славією". Однак "Славія" виявилася не таким простим суперником, як очікували лондонці. "Челсі" зумів забити тільки один гол. Аж на 86 хвилині відзначився Маркос Алонсо.

Бенфіка – Айнтрахт 4:2

Голи: Жоау Феліш, 21 (пен.), 43, 54, Діас, 50 – Йовіч, 40, Пасіенсія, 72

Вилучення: Н’Діка, 20 (Айнтрахт)

Справжній голепад влаштувала "Бенфіка". Португальці в Лісабоні розгромили німецький "Айнтрахт", який в 1/16 фіналу зупинив донецький "Шахтар". Злим генієм для німців став Жоау Феліш, який оформив хет-трик. Однак головною причиною невдачі гостей стало раннє вилученя Н’Діка. "Бенфіка" вдало використала більшість і зробила перший крок до півфіналу. Хоча два голи на виїзді залишають шанси клубу з Франкфурта.

Вільярреал – Валенсія 1:3

Голи: Касорла, 36 (пен.) – Гуедеш, 6,, 90+3 Васс, 90+1

Незабитий пенальті: Парехо, 6 (Валенсія)

В іспанському дербі на старті матчу вдалося вийти вперед саме "Валенсії". Однак у середині тайму "жовта субмарина" знайшла в собі сили відігратися. Гол на свій рахунок записав Санті Касорла. Здавалося, що матч завершиться нічиєю, але "кажани" зуміли дотиснути господарів у компенсований час. Гості провели два голи й з комфортним результатом за тиждень приймуть "Вільярреал" вдома.

Арсенал – Наполі 2:0

Голи: Ремзі, 14, Кулібалі, 25 (авт.)

Лондонський "Арсенал" під керівництвом Унаї Емері зробив перший крок до півфіналу Ліги Європи. У рамках першого матчу 1/4 фіналу лондонці на власній арені перемогли "Наполі" з Італії. За тиждень підопічні Карло Анчелотті спробують реабілітуватися перед власними фанатами, але відіграти 2 голи буде надзвичайно складно.

Усі матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться за тиждень, 18-го, квітня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram