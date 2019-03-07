Ліга Європи: результати матчів 1/8 фіналу
У четвер, 7 березня, були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, які завершилися з досить цікавими результатами.
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Айнтрахт – Інтер 0:0
Динамо Загреб – Бенфіка 1:0
Гол: Петкович, 38 (пен)
Зеніт – Вільярреал 1:3
Голи: Азмун, 35 – Іборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71
Ренн – Арсенал 3:1
Голи: Буріжо, 42, Монреаль, 65 (авт), Сарр, 88 – Івобі, 4
Вилучення: Сократіс, 41 (Арсенал)
Севілья – Спарта Прага 2:2
Голи: Бен Єддер, 1, Ель-Хаддаді, 28 – Стох, 25, Крал, 39
Джерело: 24 Канал
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