Ліга Європи: результати матчів та відео голів
У четвер, 21 лютого, були зіграні усі матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них і матчі київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".
Айнтрахт – Шахтар 4:1
Голи: Йовіч, 23, Халлер, 27, 80, Ребіч, 88 – Мораєс, 64
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Донецький "Шахтар" розгромно поступився німецькому "Айнтрахту" в Німеччині й завершив свій виступ у цьогорічній Лізі Європи.
"Гірники" поступилися 6:3 за сумою двох матчів.
Арсенал – Бате 3:0
Голи: Волков, 4 (авт), Мустафі, 39, Сократіс, 60
Лондонський "Арсенал" після сенсаційної поразки 1:0 у Білорусі на власній арені розгромив БАТЕ. Вже в першому таймі "гармаші" двічі відзначилися голам й у другому таймі тільки закріпили перевагу.
Валенсія – Селтік 1:0
Голи: Гамейро, 70
Вилучення: Толян, 37 (Селтік)
Вільярреал – Спортінг 1:1
Голи: Форналс, 80 – Фернандеш, 45+1
Вилучення: Жефферсон, 50
Іспанський "Вільяррел" тільки наприкінці матчу зумів оформити путівку до наступного раунду. "Жовта субмарина" упродовж поєдинку поступалася "Спортінгу", однак гол Форналса дозволив іспанцям перемогти за сумою двох матчів 2:1.
Динамо Загреб – Вікторія 3:0
Голи: Орсіч, 15, Ділавер, 34, Петкович,73
Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія)
Зальцбург – Брюгге 4:0
Голи: Шлагер, 17, Дака, 29, 43, Даббур, 90+4
Незабитий пенальті: Даббур, 11 (Зальцбург)
"Зальцбург" декласував одну з найсильніших команд Бельгії – Брюгге. Австрійці у першому таймі забили три голи й не реалізували пенальті.
Зеніт – Фенербахче 3:1
Голи: Оздоєв, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43
До 1/8 фіналу пробився "Зеніт" українця Ярослава Ракіцького. Хоча росіяни й програли перший матч, однак зуміли здобути комфортну домашню перемогу.
Наполі – Цюрих 2:0
Голи: Верді, 43, Унас, 75
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