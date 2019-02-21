Ліга Європи: результати матчів та відео голів

У четвер, 21 лютого, були зіграні усі матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них і матчі київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

Айнтрахт – Шахтар 4:1

Голи: Йовіч, 23, Халлер, 27, 80, Ребіч, 88 – Мораєс, 64

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Донецький "Шахтар" розгромно поступився німецькому "Айнтрахту" в Німеччині й завершив свій виступ у цьогорічній Лізі Європи.

"Гірники" поступилися 6:3 за сумою двох матчів.

Арсенал – Бате 3:0

Голи: Волков, 4 (авт), Мустафі, 39, Сократіс, 60

Лондонський "Арсенал" після сенсаційної поразки 1:0 у Білорусі на власній арені розгромив БАТЕ. Вже в першому таймі "гармаші" двічі відзначилися голам й у другому таймі тільки закріпили перевагу.

Валенсія – Селтік 1:0

Голи: Гамейро, 70

Вилучення: Толян, 37 (Селтік)

Вільярреал – Спортінг 1:1

Голи: Форналс, 80 – Фернандеш, 45+1

Вилучення: Жефферсон, 50

Іспанський "Вільяррел" тільки наприкінці матчу зумів оформити путівку до наступного раунду. "Жовта субмарина" упродовж поєдинку поступалася "Спортінгу", однак гол Форналса дозволив іспанцям перемогти за сумою двох матчів 2:1.

Динамо Загреб – Вікторія 3:0

Голи: Орсіч, 15, Ділавер, 34, Петкович,73

Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія)

Зальцбург – Брюгге 4:0

Голи: Шлагер, 17, Дака, 29, 43, Даббур, 90+4

Незабитий пенальті: Даббур, 11 (Зальцбург)

"Зальцбург" декласував одну з найсильніших команд Бельгії – Брюгге. Австрійці у першому таймі забили три голи й не реалізували пенальті.

Зеніт – Фенербахче 3:1

Голи: Оздоєв, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43

До 1/8 фіналу пробився "Зеніт" українця Ярослава Ракіцького. Хоча росіяни й програли перший матч, однак зуміли здобути комфортну домашню перемогу.

Наполі – Цюрих 2:0

Голи: Верді, 43, Унас, 75

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