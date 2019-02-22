Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"

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Ліга Європи 2018/2019: результати жеребкування 1/8 фіналу
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

У Швейцарії відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед 16 команд – і київське "Динамо".

Суперником киян стало англійське "Челсі". Перший матч команди зіграють в Лондоні.

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Матчі відбудуться 7 і 15 березня. Початок традиційно о 19:55 та 22:00. Команди, які випадуть при жеребкуванні першими, спочатку зіграють домашній матч, а потім поїдуть в гості.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Челсі – Динамо (Київ)

Айнтрахт – Інтер

Динамо (Загреб) – Бенфіка

Наполі – Зальцбург

Валенсія – Краснодар

Севілья – Славія

Арсенал – Ренн

Зеніт – Вільярреал

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Теги: Челсі Динамо Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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