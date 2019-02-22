Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"
У Швейцарії відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед 16 команд – і київське "Динамо".
Суперником киян стало англійське "Челсі". Перший матч команди зіграють в Лондоні.
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Матчі відбудуться 7 і 15 березня. Початок традиційно о 19:55 та 22:00. Команди, які випадуть при жеребкуванні першими, спочатку зіграють домашній матч, а потім поїдуть в гості.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
Челсі – Динамо (Київ)
Айнтрахт – Інтер
Динамо (Загреб) – Бенфіка
Наполі – Зальцбург
Валенсія – Краснодар
Севілья – Славія
Арсенал – Ренн
Зеніт – Вільярреал
Джерело: 24 Канал
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