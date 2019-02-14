Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого

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Ліга Європи 2018/2019: відео голів, огляд матчів
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого

У рамках 1/16 Ліги Європи відбулися перші матчі. Ще у вівторок стамбульський "Фенербахче" переміг у Туреччині російський "Зеніт" Ярослава Ракіцького.

Першою сенсацією ігрового дня у четвер стала поразка лондонського "Арсенала" в Білорусі. "Каноніри" поступилися БАТЕ.

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БАТЕ – Арсенал 1:0
Голи: Драгун, 45

Вилучення: Ляказетт, 85

 

 

Галатасарай – Бенфіка 1:2
Голи: Луйіндама, 54 – Сальвіо, 27 (пен.), Сеферович, 64

 

 

Рапід – Інтер 0:1
Голи: Мартінез, 39

Виїзні перемоги вдалося здобути міланському "Інтеру" та португалькій "Бенфіці". Вони переграли "Рапід" та "Галатасарай" відповідно.

 

Краснодар – Баєр 0:0

 

 

 

Славія Прага – Генк 0:0

Уболівальники не побачили голів у двох протистояннях. Російський "Краснодар" розійшовся миром з німецьким "Баєром", а чеська "Славія" не забивала голів з бельгійським "Генком" українця Руслана Маліновського.

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Лаціо – Севілья 0:1
Голи: Бен Йеддер, 22

Олімпіакос – Динамо 2:2
Голи: Хассан, 10, Діас, 41 – Буяльський, 28, Вербич, 90

Ренн – Бетіс 3:3
Голи: Юну, 2, Гарсія, 11 (авт), Бен Арфа, 45+3 (пен.) – Ло Селсо, 32, Сідней, 62, Лейва, 90

Справжня гольова феєрія була в матчі недавнього суперника "Динамо" – французького "Ренна". Зокрема, "Ренн" не втримав перевагу в матчі з "Бетісом". Іспанці вирвали нічию, програючи 3:1.

Фенербахче – Зеніт 1:0
Голи: Слімані, 21

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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