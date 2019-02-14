Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
У рамках 1/16 Ліги Європи відбулися перші матчі. Ще у вівторок стамбульський "Фенербахче" переміг у Туреччині російський "Зеніт" Ярослава Ракіцького.
Першою сенсацією ігрового дня у четвер стала поразка лондонського "Арсенала" в Білорусі. "Каноніри" поступилися БАТЕ.
Читайте також: "Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"
БАТЕ – Арсенал 1:0
Голи: Драгун, 45
Вилучення: Ляказетт, 85
Галатасарай – Бенфіка 1:2
Голи: Луйіндама, 54 – Сальвіо, 27 (пен.), Сеферович, 64
Рапід – Інтер 0:1
Голи: Мартінез, 39
Виїзні перемоги вдалося здобути міланському "Інтеру" та португалькій "Бенфіці". Вони переграли "Рапід" та "Галатасарай" відповідно.
Краснодар – Баєр 0:0
Славія Прага – Генк 0:0
Уболівальники не побачили голів у двох протистояннях. Російський "Краснодар" розійшовся миром з німецьким "Баєром", а чеська "Славія" не забивала голів з бельгійським "Генком" українця Руслана Маліновського.
Читайте також: "Зеніт" з Ракіцьким у складі поступився "Фенербахче": відео
Лаціо – Севілья 0:1
Голи: Бен Йеддер, 22
Олімпіакос – Динамо 2:2
Голи: Хассан, 10, Діас, 41 – Буяльський, 28, Вербич, 90
Ренн – Бетіс 3:3
Голи: Юну, 2, Гарсія, 11 (авт), Бен Арфа, 45+3 (пен.) – Ло Селсо, 32, Сідней, 62, Лейва, 90
Справжня гольова феєрія була в матчі недавнього суперника "Динамо" – французького "Ренна". Зокрема, "Ренн" не втримав перевагу в матчі з "Бетісом". Іспанці вирвали нічию, програючи 3:1.
Фенербахче – Зеніт 1:0
Голи: Слімані, 21
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram