Ліга Європи: результати усіх матчів
У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи були зіграні перші матчі-відповіді. Першими путівки у фінал кваліфікації вибороли "Дюделандж", "Лінфілд" та "Слован" Братислава. Ці команди свої матчі зіграли 13-го серпня.
Калью – Дюделандж 0:1
Гол: Сінані, 56
Вилучення: Хомутов, 35 (Калью)
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Лінфілд – Сутьєска 3:2
Голи: Стаффорд, 7, Лавері, 18, Кларк, 76 – Бозовіч, 15, 61
Вилучення: Софранас, 36 (Сутьєска)
Дандолк – Слован Братислава 1:3
Голи: Даффі, 70 – Рафаель Ратао, 12, Чавріч, 33, Даніель, 90+3
Незабитий пенальті: Хобан, 74 (Дандолк)
У середу, 14-го серпня, путівки у плей-офф кваліфікації Ліги Європи вибороли "Легія", "Гімарайнш" та "Арарат-Вірменія".
Атромітос – Легія 0:2
Голи: Столарські, 29, Гвілія, 51
Гімарайнш – Вентспилс 6:0
Голи: Давідсон, 28, Рошінья, 48, 58, Тейшейра, 79, Сільва Соуза, 80, Пепе, 86
Сабуртало Тбілісі – Арарат-Вірменія 0:2
Голи: Коб'ялко, 10, Аветісян, 67