Ліга Європи: результати усіх матчів

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Ліга Європи 2019 огляд і результати матчів – хто пройшов у фінал Ліги Європи
Ліга Європи: результати усіх матчів / Фото з відкритих джерел

У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи були зіграні перші матчі-відповіді. Першими путівки у фінал кваліфікації вибороли "Дюделандж", "Лінфілд" та "Слован" Братислава. Ці команди свої матчі зіграли 13-го серпня.

Калью – Дюделандж 0:1
Гол: Сінані, 56

Вилучення: Хомутов, 35 (Калью)

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Лінфілд – Сутьєска 3:2
Голи: Стаффорд, 7, Лавері, 18, Кларк, 76 – Бозовіч, 15, 61

Вилучення: Софранас, 36 (Сутьєска)

Дандолк – Слован Братислава 1:3
Голи: Даффі, 70 – Рафаель Ратао, 12, Чавріч, 33, Даніель, 90+3

Незабитий пенальті: Хобан, 74 (Дандолк)

У середу, 14-го серпня, путівки у плей-офф кваліфікації Ліги Європи вибороли "Легія", "Гімарайнш" та "Арарат-Вірменія".

Атромітос – Легія 0:2
Голи: Столарські, 29, Гвілія, 51

Гімарайнш – Вентспилс 6:0
Голи: Давідсон, 28, Рошінья, 48, 58, Тейшейра, 79, Сільва Соуза, 80, Пепе, 86

Сабуртало Тбілісі – Арарат-Вірменія 0:2
Голи: Коб'ялко, 10, Аветісян, 67

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
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