"МанЮнайтед" сенсаційно програв "Астані" та інші результати Ліги Європи: відео

У четвер, 28 листопада, зіграли матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Їх результати – на сайті Спорт24.

Астана – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Шомко, 55, Бернард (авт), 62 – Лінгард, 10

"Манчестер Юнайтед" неочікувано програв у Астані. Гості на цей матч виставили один з наймолодших складів в історії. Середній вік гравців 22 роки та 26 днів. А був би ще менший, якби не воротар Грант, якому 36 років. Тож середній вік польових гравців – 20 років та 221 день. Дев'ять з них – вихованці клубу.

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Однак здобути перемогу над "Астаною" їм не вдалося. Хоча вони і забили перші. Відзначився Лінгард.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Астана – Манчестер Юнайтед

Та у другому таймі спочатку забив Шомко, а згодом після прострілу Рукавіни м'яч зрикошетив від Бернарда та залетів у ворота.

Однак цей результат мало на що впливав. МЮ ще перед тим забезпечив вихід у 1/16 фіналу Ліги Європи, тож у Казахстані міг поекспериментувати зі складом. А для "Астани" ця перемога стала першою в ЛЄ, але команда вже давно втратила шанси на вихід у наступний раунд

Краснодар – Базель 1:0

Гол: Арі, 72 (пен)

Трабзонспор – Хетафе 0:1

Гол: Мата, 50

Календар матчів Ліги Європи 28 листопада

19:55. АЗ Алкмар – Партизан

19:55. Башакшехір – Рома

19:55. Бешикташ – Слован Братислава

19:55. Брага - Вулвергемптон

19:55. Вольфсберг – Боруссія М.

19:55. Олександрія – Вольфсбург

19:55. Сент-Етьєн – Гент

19:55. Феєнорд – Рейнджерс

19:55. Ференцварош – Еспаньйол

19:55. ЦСКА Москва – Лудогорець

19:55. Янг Бойз – Порту

22:00. Арсенал – Айнтрахт Франкфурт

22:00. Гімарайнш – Стандард

22:00. Лаціо – ЧФР Клуж

22:00. Лугано – Копенгаген

22:00. Мальме – Динамо К.

22:00. Русенборг – ЛАСК Лінц

22:00. Севілья – Карабах

22:00. Селтік – Ренн

22:00. Спортінг – ПСВ

22:00. Ф91 Дюделанж – АПОЕЛ

Турнірна таблиця Ліги Європи