"МанЮнайтед" сенсаційно програв "Астані" та інші результати Ліги Європи: відео
У четвер, 28 листопада, зіграли матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Їх результати – на сайті Спорт24.
Астана – Манчестер Юнайтед 2:1
Голи: Шомко, 55, Бернард (авт), 62 – Лінгард, 10
"Манчестер Юнайтед" неочікувано програв у Астані. Гості на цей матч виставили один з наймолодших складів в історії. Середній вік гравців 22 роки та 26 днів. А був би ще менший, якби не воротар Грант, якому 36 років. Тож середній вік польових гравців – 20 років та 221 день. Дев'ять з них – вихованці клубу.
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Однак здобути перемогу над "Астаною" їм не вдалося. Хоча вони і забили перші. Відзначився Лінгард.
Відео найкращих моментів першого тайму матчу Астана – Манчестер Юнайтед
Та у другому таймі спочатку забив Шомко, а згодом після прострілу Рукавіни м'яч зрикошетив від Бернарда та залетів у ворота.
Однак цей результат мало на що впливав. МЮ ще перед тим забезпечив вихід у 1/16 фіналу Ліги Європи, тож у Казахстані міг поекспериментувати зі складом. А для "Астани" ця перемога стала першою в ЛЄ, але команда вже давно втратила шанси на вихід у наступний раунд
Краснодар – Базель 1:0
Гол: Арі, 72 (пен)
Трабзонспор – Хетафе 0:1
Гол: Мата, 50
Календар матчів Ліги Європи 28 листопада
19:55. АЗ Алкмар – Партизан
19:55. Башакшехір – Рома
19:55. Бешикташ – Слован Братислава
19:55. Брага - Вулвергемптон
19:55. Вольфсберг – Боруссія М.
19:55. Олександрія – Вольфсбург
19:55. Сент-Етьєн – Гент
19:55. Феєнорд – Рейнджерс
19:55. Ференцварош – Еспаньйол
19:55. ЦСКА Москва – Лудогорець
19:55. Янг Бойз – Порту
22:00. Арсенал – Айнтрахт Франкфурт
22:00. Гімарайнш – Стандард
22:00. Лаціо – ЧФР Клуж
22:00. Лугано – Копенгаген
22:00. Мальме – Динамо К.
22:00. Русенборг – ЛАСК Лінц
22:00. Севілья – Карабах
22:00. Селтік – Ренн
22:00. Спортінг – ПСВ
22:00. Ф91 Дюделанж – АПОЕЛ