Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня

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Ліга Європи 2019 – огляд матчів 03.10.2019 – ЛЕ

У четвер, 3 жовтня, було зіграно матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Їх результати – у матеріалі Спорт24.

Астана – Партизан 1:2

Голи: Сігурйонссон, 85 – Садік, 29, 73

Перший матч розіграли в Казахстані, де "Астана" українця Романа Григорчука приймала сербський "Партизан". Два голи Садіка принесли перемогу саме гостям. "Астана" зуміла відзначитися лише один раз наприкінці зустрічі.

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Відеоогляд матчу Астана – Партизан

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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