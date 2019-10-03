Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня

У четвер, 3 жовтня, було зіграно матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Їх результати – у матеріалі Спорт24.

Астана – Партизан 1:2

Голи: Сігурйонссон, 85 – Садік, 29, 73

Перший матч розіграли в Казахстані, де "Астана" українця Романа Григорчука приймала сербський "Партизан". Два голи Садіка принесли перемогу саме гостям. "Астана" зуміла відзначитися лише один раз наприкінці зустрічі.

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Відеоогляд матчу Астана – Партизан