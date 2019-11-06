Колишній гравець "Львова" врятував "Гімарайнш" від поразки "Арсеналу" в Лізі Європи: відео

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Ліга Європи 2019 – огляд матчів 07.11.2019 – ЛЕ

У середу, 6 листопада, стартував четвертий тур Ліги Європи. Португальський клуб "Гімарайнш" уникнув поразки в матчі проти лондонського "Арсеналу" завдяки голу ексгравця "Львова" Дуарте.

Гімарайнш – Арсенал 1:1

Голи: Дуарте, 90+1 – Мустафі, 81

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Гімарайнш – Арсенал відеоогляд матчу

Розклад матчів 7 листопада

17.50
Астана – АЗ Алкмар

19.55
АПОЕЛ – Карабах
Базель – Хетафе
Копенгаген – Динамо
Краснодар – Трабзонспор
ЛАСК Лінц – ПСВ
Лаціо – Селтік
Лугано – Мальме
Русенборг – Спортінг
Стандарт – Айнтрахт
Ф91 Дюделанж – Севілья
ЧФП Клуж – Ренн

22.00
Боруссія М – Рома
Брага – Бешикташ
Вольфсберг – Башакшехір
Вольсбург – Гент
Вулверхемптон – Слован
Еспаньйол – Лудогорець
Манчестер Юнайтед – Партизан
Олександрія – Сент-Етьєн
Рейнджерс – Порту
Феєнорд – Янг Бойз
Ференцварош – ЦСКА

Турнірна таблиця Ліги Європи

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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