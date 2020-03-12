"Манчестер Юнайтед" розгромив ЛАСК: результат матчів і відео голів 1/8 фіналу Ліги Європи
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12 березня відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Результати та відео голів – у матеріалі Спорт24.
Айнтрахт – Базель 0:3
Голи: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85
Айнтрахт – Базель відеоогляд
Башакшехір – Копенгаген 1:0
Гол: Вішча, 88 (пен)
Важливо Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІ
Ласк – Манчестер Юнайтед 0:5
Голи: Ігало. 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Грінвуд, 90+2, Перейра, 90+3
Ласк – Манчестер Юнайтед відеоогляд
Вольфсбург – Шахтар початок о 22:00
Олімпіакос – Вулверхемптон початок о 22:00
Рейнджерс – Баєр початок о 22:00
Севілья – Рома перенесено
Інтер – Хетафе перенесено
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