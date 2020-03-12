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"Манчестер Юнайтед" розгромив ЛАСК: результат матчів і відео голів 1/8 фіналу Ліги Європи

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Ліга Європи: результат матчів та відео голів 12 березня / twitter.com/EuropaLeague

12 березня відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Результати та відео голів – у матеріалі Спорт24.

Айнтрахт – Базель 0:3

Голи: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

Айнтрахт – Базель відеоогляд

Башакшехір – Копенгаген 1:0

Гол: Вішча, 88 (пен)

Важливо Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІ

Ласк – Манчестер Юнайтед 0:5

Голи: Ігало. 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Грінвуд, 90+2, Перейра, 90+3

Ласк – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Вольфсбург – Шахтар початок о 22:00

Олімпіакос – Вулверхемптон початок о 22:00

Рейнджерс – Баєр початок о 22:00

Севілья – Рома перенесено

Інтер – Хетафе перенесено

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
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