Перемога "Шахтаря", нічия "Манчестер Юнайтед" та інші результати 1/16 фіналу Ліги Європи
У четвер, 20 лютого відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них і матч "Шахтаря" проти "Бенфіки". Всі результати – у матеріалі Спорт24.
Шахтар – Бенфіка 2:1
Голи: Алан Патрік, 56, Коваленко, 72 – Піцці, 67 (пен)
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Айнтрахт Франкфурт – Зальцбург 4:1
Голи: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пен)
Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Денніс, 15 – Марсіяль, 36
Копенгаген – Селтік 1:1
Голи: Н'Доє, 52 – Едуард, 14
Нереалізований пенальті: Стаге, 79 (Копенгаген)
Лудогорець – Інтер 0:2
Голи: Еріксен, 71, Лукаку, 90+5
Спортінг – Башакшехір 3:1
Голи: Коутс, 3, Шпорар, 44, Вієтто, 51 – Віща, 77 (пен)
Хетафе – Аякс 2:0
Голи: Дейверсон, 38, Кеннеді, 90+3
ЧФР Клуж – Севілья 1:1
Голи: Дяк, 59 (пен) – Ен Несірі, 82
22:00. АЗ Алкмар – ЛАСК
22:00. АПОЕЛ – Базель
22:00. Баєр Леверкузен – Порту
22:00. Вольфсбург – Мальме
22:00. Вулвергемптон – Еспаньйол
22:00. Олімпіакос – Арсенал
22:00. Рейнджерс – Брага
22:00. Рома – Гент