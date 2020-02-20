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Перемога "Шахтаря", нічия "Манчестер Юнайтед" та інші результати 1/16 фіналу Ліги Європи

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Результати матчів Ліги Європи 20 лютого / UEFA

У четвер, 20 лютого відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них і матч "Шахтаря" проти "Бенфіки". Всі результати – у матеріалі Спорт24.

Шахтар – Бенфіка 2:1

Голи: Алан Патрік, 56, Коваленко, 72 – Піцці, 67 (пен)

Як це було: "Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

Айнтрахт Франкфурт – Зальцбург 4:1

Голи: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пен)

Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Денніс, 15 – Марсіяль, 36

Копенгаген – Селтік 1:1

Голи: Н'Доє, 52 – Едуард, 14
Нереалізований пенальті: Стаге, 79 (Копенгаген)

Лудогорець – Інтер 0:2

Голи: Еріксен, 71, Лукаку, 90+5

Спортінг – Башакшехір 3:1

Голи: Коутс, 3, Шпорар, 44, Вієтто, 51 – Віща, 77 (пен)

Хетафе – Аякс 2:0

Голи: Дейверсон, 38, Кеннеді, 90+3

ЧФР Клуж – Севілья 1:1

Голи: Дяк, 59 (пен) – Ен Несірі, 82

22:00. АЗ Алкмар – ЛАСК
22:00. АПОЕЛ – Базель
22:00. Баєр Леверкузен – Порту
22:00. Вольфсбург – Мальме
22:00. Вулвергемптон – Еспаньйол
22:00. Олімпіакос – Арсенал
22:00. Рейнджерс – Брага
22:00. Рома – Гент

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ліга Європи Новини Спорту Спорт Футбол
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