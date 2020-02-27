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Ліга Європи: результати матчів 1/16 фіналу

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Результати матчів Ліги Європи / UEFA

У середу, 26 лютого, стартували матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Їх результати – в огляді Спорт24.

Брага – Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61

Нереалізований пенальті: Хаджі, 45+1 (Рейнджерс)

До теми: Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу

Брага – Рейнджерс відеоогляд матчу

Розклад інших матчів

19:55. Базель – АПОЕЛ
19:55. Башакшехір – Спортінг
19:55. Гент – Рома
19:55. Еспаньйол – Вулвергемптон
19:55. ЛАСК – АЗ Алкмар
19:55. Мальме – Вольфсбург
19:55. Порту – Баєр Леверкузен
22:00. Арсенал – Олімпіакос Пірей
22:00. Аякс – Хетафе
22:00. Бенфіка – Шахтар Д.
22:00. Зальцбург – Айнтрахт Франкфурт
22:00. Інтер – Лудогорець
22:00. Манчестер Юнайтед – Брюгге
22:00. Севілья – ЧФР Клуж
22:00. Селтік – Копенгаген

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи
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