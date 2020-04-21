Італія і Франція заявили про відновлення сезону: коли повернеться футбол

Усі ліги Європи, окрім білоруської, вимушено призупинені через пандемію COVID-19. Водночас у більшості країн клуби прагнуть дограти поточний сезон. Спорт24 розповідає, коли може відбутися довгоочікуване повернення європейського футболу.

УЄФА рекомендував європейським лігам не поспішати з рішенням щодо дострокового завершення сезону 2019/2020. Там розраховують, що сезон вдасться дограти.

Рекомендації УЄФА з'явилися у відповідь на рішення керівників бельгійських клубів достроково завершити сезон. УЄФА пригрозив виключити клуби Бельгії з єврокубків. Тому бельгійці взяли паузу на роздуми.

Читайте також УЄФА може не допустити деякі клуби в Лігу чемпіонів та Лігу Європи: чи ризикує Україна

Серія A

Відбулося засідання ради Серії A щодо можливого відновлення чемпіонату Італії.

На ньому було підтверджено одноголосне бажання дограти сезон-2019/20, якщо уряд країни дозволить це зробити, в повній відповідності з правилами, що стосуються здоров'я і безпеки всіх учасників.

"Відновлення спортивної активності в так званій Фазі-2 буде відбуватися відповідно до вказівок ФІФА і УЄФА, з рішеннями Італійської федерації футболу (FIGC), а також відповідно до медичних протоколів щодо захисту футболістів і всіх працівників", – мовиться у заяві ліги.

До речі Я бачив речі, які ніхто не повинен бачити: президент клубу Серії А відмовився догравати сезон

Втім, сім італійських клубів – "Торіно", "Сампдорія", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешія" і "Удінезе" – виступили за негайне завершення сезону. Пізніше "Фіорентина" і "Парма" спростували небажання продовжувати сезон в Серії A.

В Італії розраховують продовжити сезон у червні-липні.

У Серії А залишилося дограти 12-13 турів.

Ліга 1

Якщо в Італії тільки висловили бажання дограти сезон, то у Франції навіть назвали конкретні терміни.

Президія Ради директорів Професійної футбольної ліги Франції (LFP) опублікувала можливий варіант відновлення чемпіонату країни.

Організатори планують відновити змагання 17 червня, а закінчити – 25 липня. Сезон-2020/21 повинен початися 22 і 23 серпня.

У Лізі 1 залишилося дограти 10-11 турів.

Бундесліга

Першою вийти з карантину може Німеччина, яка досить успішно, якщо так можна сказати, бореться з пандемією коронавірусу.

Там розраховують почати проводити футбольні матчі без глядачів уже 9 травня!

Частина німецьких клубів відновила тренувальний процес. Зокрема, це "Баварія", "Вольфсбург" та інші клуби.

Варте уваги 13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлять

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет і директор Німецької футбольної ліги Крістіан Зайферт в понеділок оголосили, що незабаром можливе відновлення чемпіонату Німеччини.

"Можливо, з 9 травня почнуть проводитися матчі без глядачів. Вихідні з футболом набагато більш стерпні, ніж вихідні без футболу", – заявив Зедер.

При цьому політик підкреслив, що для цього "зелене світло" повинен дати Інститут Роберта Коха.

У Бундеслізі залишилося зіграти 9 турів.

Ла Ліга

В Іспанії усі футбольні змагання призупинені безстроково. Поки іспанці не можуть назвати приблизні терміни відновлення футбольного сезону.

Зокрема, в Іспанії продовжує "вирувати" пандемія. Там кількість заражених осіб сягнула 200 210, померло 24 114 осіб.

Це більше, аніж в Італії, звідки в Європі почав поширюватися коронавірус.

У Ла Лізі залишилося зіграти 11 турів.

АПЛ

Клуби англійської Прем’єр-ліги провели відеоконференцію, на якій домовилися дограти сезон.

Згідно з цими планами, сезон буде відновлено не раніше, ніж 8 червня, і це за умови, що уряд країни дозволить командам тренуватися після закінчення карантину 7 травня.

Також, за інформацією ЗМІ, Прем'єр-ліга буцімто розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

Матчі відбуватимуться у червні-липні і транслюватимуться по телебаченню. Замість стадіонів будуть використані тренувальні бази клубів.

Остання версія, про яку пишуть тамтешні ЗМІ, це те, що поєдинки можуть вмістити в п'ять тижнів, а вболівальники не відвідуватимуть матчі до листопада.

Командам АПЛ залишилося провести по 9-10 матчів.

УПЛ

Україна, як і більшість країн, прагне дограти нинішній чемпіонат. Головна причина догравання сезону – це боротьба "Динамо" та "Зорі" за другу сходинку, яка дає право зіграти в Лізі чемпіонів.

За інформацією ЗМІ, чемпіонат України планують відновити у середині червня, якщо у травні футболістам дозволять повноцінно тренуватися.

Карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня.

В УПЛ залишилося дограти 9 турів.

Єврокубки

Матчі плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи прагнуть провести після завершення усіх футбольних ліг у серпні.

Перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пропонується провести 7-8 серпня. Наразі до чвертьфіналу вже вийшли "Атлетіко", "Аталанта", "Лейпциг" та ПСЖ.

Це важливо Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

Подальші поєдинки Ліги чемпіонів будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

Також існує ймовірність, що зі стадії чвертьфіналу будуть одноматчеві протистояння.

Перенесені перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" пропонується провести 2-3 серпня. Всі матчі-відповіді – 6-го серпня.

Чвертьфінали Ліги Європи заплановані на 10 і 13 серпня, півфінали – на 17 і 20 серпня, фінал у Гданську – на 27-е число.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.