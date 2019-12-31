Ліга Європи назвала суперсейв воротаря "Олександрії" найкращим у 2019 році – відео
УЄФА відзначила голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".
Асоціація в Twitter виставила відео спасіння воріт "Олександрії", назвавши порятунок українця "найкращим сейвом року".
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"А ви бачили кращий сейв в цьому сезоні?", – йдеться у підписі під відео.
Варто зазначити, що в 2019 році Юрій Паньків вперше отримав виклик в збірну України.
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