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Ліга Європи назвала суперсейв воротаря "Олександрії" найкращим у 2019 році – відео

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Юрій Паньків / Footboom

УЄФА відзначила голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

Асоціація в Twitter виставила відео спасіння воріт "Олександрії", назвавши порятунок українця "найкращим сейвом року".

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"А ви бачили кращий сейв в цьому сезоні?", – йдеться у підписі під відео.

Варто зазначити, що в 2019 році Юрій Паньків вперше отримав виклик в збірну України.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи
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