Виліт "Динамо" та інші результати матчів та відео голів Ліги Європи
У четвер, 12 грудня, зіграли останні матчі групового етапу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють в плей-офф турніру. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт24.
Айнтрахт Франкфурт – Гімарайнш 2:3
Голи: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохінья, 8, Ельмусраті, 85, Едвардс, 87
АПОЕЛ – Севілья 1:0
Гол: Савич, 61
Нереалізований пенальті: Даббур, 56 (Севілья)
Базель – Трабзонспор 2:0
Голи: Відмер, 21, Штокер, 72
Динамо – Лугано 1:1
Голи: Циганков, 90+4 – Араторе, 45
Відеоогляд матчу Динамо – Лугано
Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1
Голи: Геє, 90+1 – Бугрін, 63
Вилучення: Караєв, 46 (Карабах)
Копенгаген – Мальме 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (авт)
ЛАСК Лінц – Спортінг 3:0
Голи: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3
Вилучення: Рібейру, 35 (Спортінг)
ПСВ – Русенборг 1:1
Голи: Іхаттарен, 63 – Хелланн, 22
Ренн – Лаціо 2:0
Голи: Ньянон, 31, 87
Стандард – Арсенал 2:2
Голи: Бастьєн, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81
Відеоогляд матчу Стандарт – Арсенал
Хетафе – Краснодар 3:0
Голи: Карбера, 76, Моліна, 78, Кенеді, 86
Вилучення: Мартинович, 89 (Краснодар)
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ЧФР Клуж – Селтік 2:0
Голи: Бурка, 49, Джокович, 70
22:00. Боруссія М. – Башакшехір
22:00. Вольфсбург – Сент-Етьєн
22:00. Вулвергемптон – Бешикташ
22:00. Гент – Олександрія
22:00. Еспаньйол – ЦСКА Москва
22:00. Лудогорець – Ференцварош
22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар
22:00. Партизан – Астана
22:00. Порту – Феєнорд
22:00. Рейнджерс – Янг Бойз
22:00. Рома – Вольфсберг
22:00. Слован Братислава – Брага