Виліт "Динамо" та інші результати матчів та відео голів Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, зіграли останні матчі групового етапу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють в плей-офф турніру. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт24.

Айнтрахт Франкфурт – Гімарайнш 2:3 Голи: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохінья, 8, Ельмусраті, 85, Едвардс, 87 АПОЕЛ – Севілья 1:0 Гол: Савич, 61

Нереалізований пенальті: Даббур, 56 (Севілья) Базель – Трабзонспор 2:0 Голи: Відмер, 21, Штокер, 72 Динамо – Лугано 1:1 Голи: Циганков, 90+4 – Араторе, 45 Відеоогляд матчу Динамо – Лугано Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1 Голи: Геє, 90+1 – Бугрін, 63

Вилучення: Караєв, 46 (Карабах) Копенгаген – Мальме 0:1 Гол: Папаяннопулос, 77 (авт) ЛАСК Лінц – Спортінг 3:0 Голи: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3

Вилучення: Рібейру, 35 (Спортінг) ПСВ – Русенборг 1:1 Голи: Іхаттарен, 63 – Хелланн, 22 Ренн – Лаціо 2:0 Голи: Ньянон, 31, 87 Стандард – Арсенал 2:2 Голи: Бастьєн, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81 Відеоогляд матчу Стандарт – Арсенал Хетафе – Краснодар 3:0 Голи: Карбера, 76, Моліна, 78, Кенеді, 86

Вилучення: Мартинович, 89 (Краснодар) До слова: Без Ліги чемпіонів та Ліги Європи: всі російські клуби вилетіли з єврокубків ЧФР Клуж – Селтік 2:0 Голи: Бурка, 49, Джокович, 70 22:00. Боруссія М. – Башакшехір 22:00. Вольфсбург – Сент-Етьєн 22:00. Вулвергемптон – Бешикташ 22:00. Гент – Олександрія 22:00. Еспаньйол – ЦСКА Москва 22:00. Лудогорець – Ференцварош 22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар 22:00. Партизан – Астана 22:00. Порту – Феєнорд 22:00. Рейнджерс – Янг Бойз 22:00. Рома – Вольфсберг 22:00. Слован Братислава – Брага