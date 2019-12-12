Виліт "Динамо" та інші результати матчів та відео голів Ліги Європи

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Ліга Європи результати матчів 12 грудня / UEFA.com

У четвер, 12 грудня, зіграли останні матчі групового етапу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють в плей-офф турніру. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт24.

Айнтрахт Франкфурт – Гімарайнш 2:3

Голи: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохінья, 8, Ельмусраті, 85, Едвардс, 87

АПОЕЛ – Севілья 1:0

Гол: Савич, 61
Нереалізований пенальті: Даббур, 56 (Севілья)

Базель – Трабзонспор 2:0

Голи: Відмер, 21, Штокер, 72

Динамо – Лугано 1:1

Голи: Циганков, 90+4 – Араторе, 45

Відеоогляд матчу Динамо – Лугано

Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1

Голи: Геє, 90+1 – Бугрін, 63
Вилучення: Караєв, 46 (Карабах)

Копенгаген – Мальме 0:1

Гол: Папаяннопулос, 77 (авт)

ЛАСК Лінц – Спортінг 3:0

Голи: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3
Вилучення: Рібейру, 35 (Спортінг)

ПСВ – Русенборг 1:1

Голи: Іхаттарен, 63 – Хелланн, 22

Ренн – Лаціо 2:0

Голи: Ньянон, 31, 87

Стандард – Арсенал 2:2

Голи: Бастьєн, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81

Відеоогляд матчу Стандарт – Арсенал

Хетафе – Краснодар 3:0

Голи: Карбера, 76, Моліна, 78, Кенеді, 86
Вилучення: Мартинович, 89 (Краснодар)

До слова: Без Ліги чемпіонів та Ліги Європи: всі російські клуби вилетіли з єврокубків

ЧФР Клуж – Селтік 2:0

Голи: Бурка, 49, Джокович, 70

22:00. Боруссія М. – Башакшехір

22:00. Вольфсбург – Сент-Етьєн

22:00. Вулвергемптон – Бешикташ

22:00. Гент – Олександрія

22:00. Еспаньйол – ЦСКА Москва

22:00. Лудогорець – Ференцварош

22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар

22:00. Партизан – Астана

22:00. Порту – Феєнорд

22:00. Рейнджерс – Янг Бойз

22:00. Рома – Вольфсберг

22:00. Слован Братислава – Брага

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Ліга Європи Футбол
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