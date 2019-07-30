Ліга Європи: результати матчів 30 липня
У Лізі Європи зіграли перші матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду. Тож визначилися команди, які продовжать виступати у турнірі, а також ті, для яких єврокубковий сезон закінчився.
Лінкольн Сіті – Арарат-Вірменія 1:2
Голи: Ернандес, 74 – Луі, 45+1, 58
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Судува – Тре Пенне 5:0
Голи: Топчагіч, 14, 39, 55, Керла, 17, Готал, 89
Ф91 Дюделанж – Шкендія 1:1
Голи: Дельгадо, 79 – Ібраімі, 90+2
Вилучення: Мусліу, 85, Нафіу, 90+4, Ібраімі, 90+5 (всі Шкендія)
Феронікелі – Слован Братислава 0:2
Голи: Де Марко, 19, Холман, 54
У наступний раунд кваліфікації Ліги Європи пройшли вірменський "Арарат-Вірменія", литовський клуб "Судува", люксембурзький "Дюделандж" та словацький "Слован".