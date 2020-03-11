Ліга Європи: "Шахтар" їде в гості до кривдника "Олександрії"

Цього четверга, 12 березня, "Шахтар" продовжить свій шлях до фіналу Ліги Європи. Після перемоги над "Бенфікою", "гірників" чекає зустріч з німецьким "Вольфсбургом".

І хоча на виїзді у донеччан всього 28% на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch (у "вовків" 43% і 29% на нічию), в цілому шанси "Шахтаря" на вихід у чвертьфінал – 52%.

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У восьми попередніх матчах в Бундесліги "Вольфсбург" виграв тільки три рази, з яких лише один раз вдома. Команда йде на сьомому місці у турнірній таблиці та веде боротьбу за путівку в єврокубки на наступний сезон.

"Вовки" раніше лише раз зустрічалися з українською командою – в груповому турнірі Ліги Європи восени 2019 року вони обіграли "Олександрію" 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях).

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"Шахтар", як більш досвідчений єврокубковий боєць, перетинався з німецькими командами 22 рази (по сім перемог і поразок, а також вісім нічиїх). "Гірники" виграли чотири з 11 матчів в Німеччині при шести поразках. Хоча взагалі в плей-офф турніру "Шахтар" виступає непогано на виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки.

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Суперник "гірникам" дістався цілком прохідний, і позитивний результат в гостьовій зустрічі сильно зміцнить шанси команди на вихід в наступний етап. Завдання для підопічних Луїша Каштру цілком здійсненне.