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Ліга Європи: шанси команди пройти в 1/8 фіналу

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Трофей Ліги Європи / UEFA

Слідом за матчами Ліги чемпіонів, також будуть зіграні й зустрічі плей-офф Ліги Європи. Після перших протистоянь у багатьох парах визначилися явні претенденти на вихід до наступної стадії, втім, інтриги також ще вистачає.

І одна з найбільш непередбачуваних дуелей при цьому – "Бенфіка" – "Шахтар". У цих команд досить рівні шанси на успіх. Аналітики Parimatch дають 56% на те, що далі пройдуть "гірники", португальцям же залишається 44%. Нагадаємо, що в Харкові донеччани виграли 2:1 і тепер їм достатньо навіть нічиєї, але якщо команда пропустить, то все доведеться починати спочатку.

Більше на цю тему: Бенфіка – Шахтар: анонс вирішального матчу Ліги Європи

Немає особливого приводу хвилюватися уболівальникам "Інтера", "Севільї", "Базеля", "Вулверхемптона" та "Арсеналу". У всіх цих команд від 89% до 99% на вихід в 1/8 фіналу, а заодно і чек на 1,1 мільйона євро призових від УЄФА.

"Айнтрахт", "Манчестер Юнайтед", "Спортинг" (Лісабон), "Селтік", "Вольфсбург" та "Рома", згідно з котируваннями, теж повинні пройти далі. Хоча, плей-офф нерідко нам дарує сенсації, і комфортний результат в першій зустрічі цілком може зіграти з кимось злий жарт.

Потрібно відзначити, що матч "Інтер" - "Лудогорець" буде зіграний без глядачів. Причина – коронавірус, через якого гра взагалі була під загрозою зриву. 

До слова: Футболісти "Лудогорця" прилетіли в Італію на матч з "Інтером" у масках через коронавірус – фото

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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