Ліга Європи: "Зоря" та "Маріуполь" отримали потенційних суперників у раунді плей-офф

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Ліга Європи - жеребкування - Зоря і Маріуполь дізналися суперників в ЛЄ 2019/20
"Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у раунді плей-офф / Фото з відкритих джерел

У Швейцарії відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи сезону 2019/2020. Своїх потенційних суперників дізналися українські клуби "Маріуполь" та "Зоря".

"Маріуполь" та "Зоря" при жеребкуванні плей-офф раунду Ліги Європи були серед несіяних команд.

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"Маріуполь", якщо переможе АЗ, в плей-офф раунді зіграє проти переможця пари "Антверпен" – "Вікторія" Плзень.

Луганська "Зоря" в разі перемоги над ЦСКА Софія зіграє у фіналі кваліфікації з переможцем пари "Люцерн" –"Еспаньйол". Перші матчі плей-офф раунду відбудуться 22 серпня, матчі-відповіді – через тиждень.

До слова: "Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар

21 переможець раунду плей-офф потрапить в груповий етап, де приєднається до 17 командам, які мають прямі путівки, чотирьох команд, що поступилися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, і шістьох команд, які програли в раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

Свого потенційного суперника в плей-офф раунді отримало київське "Динамо". Щоб зіграти у фіналі кваліфікації кияни повинні перемогти "Брюгге".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи ФК Зоря ФК Маріуполь
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