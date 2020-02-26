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Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"

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Зміни у форматі Ліги чемпіонів / UEFA

З сезону 2024/25 Ліга чемпіонів може зазнати кардинальних змін. Один із запропонованих варіантів може піти на користь київському "Динамо" та донецькому "Шахтарю". Але такі зміни можуть заблокувати багаті клуби з Англії.

Нагадаємо, зараз місця в Лізі чемпіонів формуються завдяки клубному рейтингу асоціацій. Коефіцієнти клубів асоціації складаються на підставі результатів усіх клубів асоціації в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів.

  • Перші чотири країни делегують одразу чотири клуби напряму в груповий етап Ліги чемпіонів.
  • Наступні дві асоціації – дві команди в груповий етап, ще одна – у кваліфікаційний раунд.
  • Асоціації, які розмістилися на 7-10 місцях – по одній команді в груповий етап, ще по одній – у кваліфікацію.
  • 11-15 місця делегують дві команди, які стартують з кваліфікаційного раунду.
  • Асоціації, які посідають місця від 16-го та нижче – по одній команді у кваліфікаційний етап.
  • Також напряму в групу Ліги чемпіонів потрапляє переможець турніру минулого сезону. А також переможець Ліги Європи.

Такий розклад не надто подобається багатьом клубам в Європі, але не Іспанії, Англії, Німеччині та Італії, які посідають перші чотири місця. Відтак Асоціація європейських клубів спільно з УЄФА розглядають можливість зміни турніру, починаючи з сезону 2024/25. Один зі варіантів змін запропонували у данському клубі "Копенгаген".

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Що пропонує "Копенгаген"

До Ліги чемпіонів потраплятимуть 79 клубів за підсумками національних змагань (як є і зараз). Залишиться і розподіл щодо кількості команд, які представлятимуть країну. Однак жодна асоціація не матиме право делегувати клуб напряму в груповий етап. Усі команди будуть отримувати рейтинг від 1 до 79. Він буде формуватися на основі виступів команди в єврокубках за попередні 10 сезонів.

Кращі 20 команд в цьому рейтингу будуть потрапляти у груповий турнір напряму. Інші клуби будуть пробиватися через груповий етап в залежності від свого місця в рейтингу. Першими стартуватимуть 22 клуби з найнижчим рейтингом. 

Що змінюється

За таким підходом на перший план вийдуть особисті виступи клубів, а не рейтинг країни. Тому сильні клуби зі слабких чемпіонатів зможуть виступати одразу на груповому етапі (або пізніших раундах кваліфікації). Натомість клуби з топ-4 які вперше проб'ються в Лігу чемпіонів, стартуватимуть з перших раундів.

Для прикладу, київське "Динамо" в цьому сезоні було змушене пробиватися через кваліфікаційний раунд. За нової системи кияни були б в числі топ-20 команд, і гарантували б собі пряме потрапляння в груповий етап. Як і "Шахтар".

До слова: "Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Можливий компроміс

Як вже було сказано вище, проти таких змін можуть виступити клуби з Іспанії, Англії, Німеччині та Італії, які втрачають свої привілеї. Для прикладу, "Аталанта", яка цього сезону потрапила у груповий етап напряму, була б змушена виступати мало не з першого кваліфікаційного раунду. Це саме стосується "РБ Лейпциг". 

Тож як компроміс, ці чотири асоціації можуть зберегти за собою право делегувати напряму перші дві команди з чемпіонату.

Чи буде втілено цей проєкт – поки невідомо.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Динамо Ліга чемпіонів
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