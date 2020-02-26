Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"
З сезону 2024/25 Ліга чемпіонів може зазнати кардинальних змін. Один із запропонованих варіантів може піти на користь київському "Динамо" та донецькому "Шахтарю". Але такі зміни можуть заблокувати багаті клуби з Англії.
Нагадаємо, зараз місця в Лізі чемпіонів формуються завдяки клубному рейтингу асоціацій. Коефіцієнти клубів асоціації складаються на підставі результатів усіх клубів асоціації в Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА за останні п'ять сезонів.
- Перші чотири країни делегують одразу чотири клуби напряму в груповий етап Ліги чемпіонів.
- Наступні дві асоціації – дві команди в груповий етап, ще одна – у кваліфікаційний раунд.
- Асоціації, які розмістилися на 7-10 місцях – по одній команді в груповий етап, ще по одній – у кваліфікацію.
- 11-15 місця делегують дві команди, які стартують з кваліфікаційного раунду.
- Асоціації, які посідають місця від 16-го та нижче – по одній команді у кваліфікаційний етап.
- Також напряму в групу Ліги чемпіонів потрапляє переможець турніру минулого сезону. А також переможець Ліги Європи.
Такий розклад не надто подобається багатьом клубам в Європі, але не Іспанії, Англії, Німеччині та Італії, які посідають перші чотири місця. Відтак Асоціація європейських клубів спільно з УЄФА розглядають можливість зміни турніру, починаючи з сезону 2024/25. Один зі варіантів змін запропонували у данському клубі "Копенгаген".
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Що пропонує "Копенгаген"
До Ліги чемпіонів потраплятимуть 79 клубів за підсумками національних змагань (як є і зараз). Залишиться і розподіл щодо кількості команд, які представлятимуть країну. Однак жодна асоціація не матиме право делегувати клуб напряму в груповий етап. Усі команди будуть отримувати рейтинг від 1 до 79. Він буде формуватися на основі виступів команди в єврокубках за попередні 10 сезонів.
Кращі 20 команд в цьому рейтингу будуть потрапляти у груповий турнір напряму. Інші клуби будуть пробиватися через груповий етап в залежності від свого місця в рейтингу. Першими стартуватимуть 22 клуби з найнижчим рейтингом.
Що змінюється
За таким підходом на перший план вийдуть особисті виступи клубів, а не рейтинг країни. Тому сильні клуби зі слабких чемпіонатів зможуть виступати одразу на груповому етапі (або пізніших раундах кваліфікації). Натомість клуби з топ-4 які вперше проб'ються в Лігу чемпіонів, стартуватимуть з перших раундів.
Для прикладу, київське "Динамо" в цьому сезоні було змушене пробиватися через кваліфікаційний раунд. За нової системи кияни були б в числі топ-20 команд, і гарантували б собі пряме потрапляння в груповий етап. Як і "Шахтар".
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Можливий компроміс
Як вже було сказано вище, проти таких змін можуть виступити клуби з Іспанії, Англії, Німеччині та Італії, які втрачають свої привілеї. Для прикладу, "Аталанта", яка цього сезону потрапила у груповий етап напряму, була б змушена виступати мало не з першого кваліфікаційного раунду. Це саме стосується "РБ Лейпциг".
Тож як компроміс, ці чотири асоціації можуть зберегти за собою право делегувати напряму перші дві команди з чемпіонату.
Чи буде втілено цей проєкт – поки невідомо.
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