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Лікар "Чорноморця" дав оптимістичні прогнози з приводу знищення коронавірусу в Україні

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Василь Вознюк / ФК "Чорноморець"

Лікар футбольного клубу "Чорноморець" Василь Вознюк поділився прогнозом щодо спаду пандемії коронавірусу.

Його слова наводить пресслужба одеситів.

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Що стосується рекомендацій на час карантину, то я, перш за все, звернув увагу на виняткову корисність позитиву в психоемоційному стані. В середині березня, перед тим, як роз'їхатися по домівках, всі футболісти отримали індивідуальні завдання від тренерів для підтримки своєї фізичної форми. Зараз хлопці, наскільки я знаю, щодня надсилають відеозвіти про свої заняття. Всі працюють, це не відпустка або канікули. Хороший фізичний стан теж дозволяє зміцнювати імунітет.

Ось-ось настане тепла погода, і все закінчиться. Думаю, що вже в квітні сонце знищить вірус, і пандемія почне стихати. Перш за все, в Одесі і всюди на півдні,
– сказав Вознюк.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол
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