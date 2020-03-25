Лікар "Чорноморця" дав оптимістичні прогнози з приводу знищення коронавірусу в Україні

Лікар футбольного клубу "Чорноморець" Василь Вознюк поділився прогнозом щодо спаду пандемії коронавірусу.

Його слова наводить пресслужба одеситів.

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Що стосується рекомендацій на час карантину, то я, перш за все, звернув увагу на виняткову корисність позитиву в психоемоційному стані. В середині березня, перед тим, як роз'їхатися по домівках, всі футболісти отримали індивідуальні завдання від тренерів для підтримки своєї фізичної форми. Зараз хлопці, наскільки я знаю, щодня надсилають відеозвіти про свої заняття. Всі працюють, це не відпустка або канікули. Хороший фізичний стан теж дозволяє зміцнювати імунітет.



Ось-ось настане тепла погода, і все закінчиться. Думаю, що вже в квітні сонце знищить вірус, і пандемія почне стихати. Перш за все, в Одесі і всюди на півдні,

– сказав Вознюк.

Станом на 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання і 4 летальних випадки від COVID-19.

Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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