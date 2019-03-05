Лікар "Динамо" розповів деталі про травму Франа Соля та складну операцію

Форвард київського "Динамо" Фран Соль травмувався у матчі проти чернігівської "Десни". Травма виявилася настільки складною, що гравець відправився на операцію у Барселону. А для її проведення довелося викликати спеціаліста з США.

Читайте також: Фран Соль прокоментував травму, яку отримав у матчі за "Динамо"

Як розповів головний лікар київського "Динамо" Леонід Миронов, у Соля складне пошкодження плечового суглоба. При цьому, фахівці лише після артроскопії визначать більш точний характер і ступінь ушкодження і тоді стануть відомі терміни реабілітації.

"У Барселоні Франа обстежив професор Рамон Кугат. Він прийшов до висновку, що Солю все ж знадобиться операція. Ушкодження виявилося серйозним. Однак операція відбудеться не сьогодні (у вівторок, 5 березня, – прим. Спорт24), а завтра, оскільки для її проведення був викликаний професор із США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба. Він буде асистувати професорові Рамону, оскільки операція буде досить важка", – розповів Леонід Миронов.

За його словами, подібні травми є вкрай рідкісними для футболістів

"У тому епізоді суперник, судячи з усього, зачепив Соля по руці, Фран впав від цього удару, невдало приземлившись на плече, що призвело до більш значного ушкодження", – зазначив Леонід Миронов.

Читайте також: "Динамо" на класі перемогло "Десну", але втратило Соля: відео

Таким чином Фран Соль як мінімум пропустить найближчі матчі київського "Динамо" проти "Челсі" у Лізі Європи. 7 березня кияни зіграють у Лондоні, а вже 14 березня прийматимуть суперників на НСК "Олімпійський" у Києві.

При цьому "Динамо" у цих матчах не допоможе й інший нападник – Артем Бєсєдін. Він відновлюється після травми. І перебуватиме поза грою ще півтора місяця. Відтак може пропустити матч проти "Шахтаря" у чемпіонаті України.

Читайте також: Динамо – Шахтар: стало відомо, коли українські гранди зіграють між собою