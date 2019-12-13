Лікарі дивуються, цей результат був майже неможливим, – Підгрушна прокоментувала власний успіх

Українська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала свій результат на спринті другого етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені.

Капітан збірної України посіла 12 підсумкому позицію з єдиним промахом під час стрільби стоячи. Найкращий результат гонки серед українок належить Валентині Семеренко з дев’ятим підсумковим місцем.

До слова: Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

Звичайно, гори дають про себе знати. Проте, я починала з Кубку IBU, пройшла акліматизацію в Ріднау. Мабуть, тому і пробігла добре відносно інших дівчат. Все ж процес акліматизації вже пройшов: зміна міст, гір – можливо, також дає якийсь ефект.



Дуже задоволена сьогоднішнім результатом. Те, що я встигла побачити по фінішу і програш по лідеру. Враховуючи мої проблеми з сердцем – зараз з лікарями спілкуюся, вони дивуються, це майже неможливо було зробити. Але ми цього прагнули, і було видно, що зробили. Ніяких проблем з диханням, серцебиття зайвого, з чим я боролася в останні роки, не було,

— розповіла спортсменка в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Як відомо, Підгрушна пропустила перший етап Кубка світу в Естерсунді й натомість виступала на першому етапі Кубка IBU. Після повернення Олени до головної команди країни на Кубок IBU відправилася Анастасія Меркушина.

Також 13 грудня етап Кубка світу в Хохфільцені продовжиться чоловічим спринтом на дистанції 10 кілометрів.