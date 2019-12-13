Лікарі дивуються, цей результат був майже неможливим, – Підгрушна прокоментувала власний успіх

306 Читать новость на русском
Олена Підгрушна / EPA

Українська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала свій результат на спринті другого етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені.

Капітан збірної України посіла 12 підсумкому позицію з єдиним промахом під час стрільби стоячи. Найкращий результат гонки серед українок належить Валентині Семеренко з дев’ятим підсумковим місцем.

До слова: Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

Звичайно, гори дають про себе знати. Проте, я починала з Кубку IBU, пройшла акліматизацію в Ріднау. Мабуть, тому і пробігла добре відносно інших дівчат. Все ж процес акліматизації вже пройшов: зміна міст, гір – можливо, також дає якийсь ефект.

Дуже задоволена сьогоднішнім результатом. Те, що я встигла побачити по фінішу і програш по лідеру. Враховуючи мої проблеми з сердцем – зараз з лікарями спілкуюся, вони дивуються, це майже неможливо було зробити. Але ми цього прагнули, і було видно, що зробили. Ніяких проблем з диханням, серцебиття зайвого, з чим я боролася в останні роки, не було,
— розповіла спортсменка в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Як відомо, Підгрушна пропустила перший етап Кубка світу в Естерсунді й натомість виступала на першому етапі Кубка IBU. Після повернення Олени до головної команди країни на Кубок IBU відправилася Анастасія Меркушина.

Також 13 грудня етап Кубка світу в Хохфільцені продовжиться чоловічим спринтом на дистанції 10 кілометрів.

Пожежу на єдиному авіаносці Росії "Адмірал Кузнєцов" погасили: є загиблі та постраждалі
сьогодні
27723
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Олена Підгрушна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:34 Скільки заробили "Шахтар", "Динамо" та "Олександрія" в єврокубках: суми
Юрій Семенюк 523
сьогодні 00:34 Удар Світоліної претендує на звання найкращого у 2019 році: відео
1326
сьогодні 09:48 Чи варто звільнити Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо": опитування
Юрій Семенюк 1231
сьогодні 08:27 Визначилися ймовірні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Юрій Семенюк 1207
сьогодні 00:06 "Олександрія" програла "Генту" в останньому матчі Ліги Європи: відео
Ігор Саджениця 450
Новини
Більше новин
Залиште відгук