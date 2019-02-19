Ліон – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Ліон - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Ліон – Барселона де дивитися

У вівторок, 19 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким "Ліоном" та іспанською "Барселоною". В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Ліон" – "Барселона". Початок трансляції о 21:45, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Ліон" – "Барселона" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Матч Ліги чемпіонів "Аякс" – "Реал" відбудеться у вівторок, 19 лютого. Початок зустрічі – о 22:00. Огляд матчу та відео голів "Ліон" – "Барселона" на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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