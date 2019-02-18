Ліон – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

19 лютого відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 між французьким "Ліоном" та іспанською "Барселоною". Букмекери визначили, хто має більше шансів на перемогу у цьому протистоянні.

Хоча "Ліон" і грає вдома, але фаворитом все одно залишається каталонський клуб. "Фаворит Спорт" на виїзну перемогу "Барселони" дає коефіцієнт 1,72. Коефіцієнт на успіх господарів – 4,65. Нічия – 4,10.

Читайте також: Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"

Pari Match оцінив шанси "Барселони" на перемогу коефіцієнтом 1,77. Шанси "Ліона" здобути успіх в рідних стінах букмекери оцінили в 4,30. На нічию Pari Match дає 4,10.

У William Hill на звитягу "блауграни" дають коефіцієнт 1,75. На першу перемогу "Ліона" в матчах з "Барселоною" – 4,40, а на нічию – 4,00.

Шляхи "Барселони" та "Ліона" перетиналися шість разів. Наразі в активі каталонців 4 перемоги. Ще два матчі завершилися внічию. "Барселона" всього забила французам 16 голів. В активі "Ліона" тільки 7.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram