Ліон – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Ліон - Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ліон – Барселона прогноз букмекерів

19 лютого відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 між французьким "Ліоном" та іспанською "Барселоною". Букмекери визначили, хто має більше шансів на перемогу у цьому протистоянні.

Хоча "Ліон" і грає вдома, але фаворитом все одно залишається каталонський клуб. "Фаворит Спорт" на виїзну перемогу "Барселони" дає коефіцієнт 1,72. Коефіцієнт на успіх господарів – 4,65. Нічия – 4,10. 

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Pari Match оцінив шанси "Барселони" на перемогу коефіцієнтом 1,77. Шанси "Ліона" здобути успіх в рідних стінах букмекери оцінили в 4,30. На нічию Pari Match дає 4,10.

У William Hill на звитягу "блауграни" дають коефіцієнт 1,75. На першу перемогу "Ліона" в матчах з "Барселоною" – 4,40, а на нічию – 4,00.

Шляхи "Барселони" та "Ліона" перетиналися шість разів. Наразі в активі каталонців 4 перемоги. Ще два матчі завершилися внічию. "Барселона" всього забила французам 16 голів. В активі "Ліона" тільки 7.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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