"Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео

Кривдник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів французький "Ліон" у першому матчі 1/8 фіналу турніру приймав вдома грізну іспанську "Барселону". Та глядачі на переповненому "Парк Олімпік Ліоннез" голів так і не побачили. Хоча нагоди були в обох команд.

Ліон – Барселона 0:0

Гравці "Ліона", на правах господаря, розпочали матч активніше. І за перші десять хвилин мали два моменти, щоб вийти вперед у рахунку. Та двічі на заваді став голкіпер "Барси" тер Штеген. Спочатку він врятував після підступного удару Ауара у нижній кут воріт. А згодом лише його стрибок, коли він зачепив м’яч кінчиками пальців, не дав тому залетіти у ворота після удару Терьє – перекладина!

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"Барселона" ще перед тим мала можливість забити зі штрафного. Але Мессі схибив. А після небезпечних моментів "Ліона" закрила суперників на їх половині поля. Та самій пройти насичений захист господарів поля не вдавалося. Тож все, що вдалося створити – це удар Мессі після прострілу Альби (вище воріт), та момент Дембеле. Однак в останньому випадку врятував Лопес, який вчасно вийшов з воріт.

Відтак перший тайм був з малою кількістю моментів. Два з них виникли вже перед перервою. Та після удару Терьє м’яч пройшов повз рамку воріт. А удар Бускетса у протилежних воріт після рикошету теж виявився невлучним.

Відео моментів першого тайму матчу Ліон – Барселона

У другому таймі "Барселона" посилила тиск на ворота суперників. Та гольових нагод від цього не збільшилося. Мессі, Суарес та Дембеле так і не могли пройти захист "Ліона". Господарі мали обмаль нагод.

Найбільш небезпечними були удари Бускетса – удар під перекладину. Та вдало зреагував Лопес, перевівши м'яч на кутовий. Суарес же міг відкрити рахунок у цьому матчі майже випадково. Після удару Мессі м'яч летів повз рамку воріт, однак на йог траєкторії опинився Суарес, влучивши нападнику в голову. Уругваєць аж впав на газон після цього удару. Та гол забити не вдалося.

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Вийти вперед у цьому матчі "Барселона" могла незадовго до кінця гри, коли Мессі збили неподалік штрафного майданчика. Сам аргентинець вирішив пробивати. Та влучив у стійку з гравців.

Відео моментів другого тайму матчу Ліон – Барселона

Матч так і закінчився без забитих голів. Тепер команди все вирішать 13 березня на "Камп Ноу".