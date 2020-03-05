ПСЖ розгромно переміг "Ліон" у матчі 1/2 фіналу Кубка Франції

4 березня у рамках 1/2 фіналу Кубка Франції "Ліон" вдома зустрічався з ПСЖ. Поєдинок завершився переконливою перемогою парижан.

Ліон – ПСЖ 1:5

Голи: Террьє, 11 – Мбаппе, 14, 70, 90+2, Неймар, 64, Сарабія, 82

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Першим небезпечним моментом у грі відзначились гості. З-за меж штрафної в дальній кут поцілив Мбаппе – Антоніо Лопеш парирував удар.

На 12-й хвилині господарі поля вийшли вперед у рахунку. З правого флангу зробив простріл Екамбі, а Террі ударом в один дотик перевів м'яч у сітку воріт Кейлора Наваса – 1:0. ПСЖ швидко побіг вперед, після пропущеного гола.

Вже на 15-й хвилині рахунок у грі було зрівняно. Сарабія подав м'яч з кутового, Курзава пробив головою у напрямку воріт, а там вже тут як тут був Мбаппе, який підправив м'яч у ворота.



ПСЖ вийшов вперед у рахунку

"Ліону" вдалось вийти у дві передачі з оборони в атаку, Террьє віч-на-віч вийшов з воротарем ПСЖ – кіпер відбив м'яч ногою і завадив французу оформити дубль у матчі.

Небезпечним ударом наприкінці першого тайму відзначився ПСЖ, Кавані пробив зльоту – стійка рятує володіння Лопеша.

Другий тайм активніше розпочали господарі поля. Гравець "Ліона" подав з кутового, після "пожежі" біля воріт Наваса, гостям вдалось розрядити ситуацію.

На 61- хвилині суддя зустрічі призначив пенальті у ворота господарів поля, Марсал зіграв рукою в штрафній і отримав другу жовту картку. "Ліон" залишився в меншості, а ПСЖ отримав шанс вийти вперед у рахунку. До 11-метрової позначки підійшов Неймар та впевнено переграв воротаря гостей – 1:2.



Неймар впевнено реалізував пенальті

Мбаппе ввірвався у штрафний майданчик гостей, обіграв захисника та сильно пробив у ствір воріт – воротар не зміг допомогти.

На 84-хвилині гості довели рахунок до розгромного. Після кутового "парижани" завдали декілька ударів по воротах Лопеша, воротар відбив удари, але м'яч відлетів у ноги Сарабії, який у "більярдному" стилі перевів м'яч у кут воріт господарів – 1:4.

Ліон не заслуговував на таку велику поразку, але пропустив ще один м'яч у свої ворота. Неймар виконав простріл, а Мбаппе з другої спроби переграв голкіпера та перевів м'яч у ворота.

Суддівський свисток зафіксував розгромну перемогу ПСЖ у кубковому матчі над "Ліоном" – 1:5.