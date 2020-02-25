Ліон – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 26 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліоном" та "Ювентусом". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому матчі, а також на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ліон – Ювентус: прогноз

Обидві команди зустрічалися між собою в сезоні 2012/14 та 2016/17. У першому випадку це був чвертьфінал Ліги Європи. Тоді двічі переміг "Ювентус". наступний раз – вже на груповому етапі Ліги чемпіонів. Перший матч у Франції закінчився мінімальною перемогою "Ювентуса". В Турині була зафіксована нічия.

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Та від цих матчів минуло чимало часу. І зараз перед нами дещо інші команди. "Ювентус" в Лізі чемпіонів в цьому сезоні лише один раз зіграв внічию – на виїзді проти "Атлетіко". І виграв решту п'ять ігор.

Натомість "Ліон" вийшов з групи, набравши вісім очок. При цьому команда програла на виїзді двом своїм головним конкурентам за друге місце в групі – "Бенфіці" та "Зеніту". Хоча дещо неочікувано обіграв "РБ Лейпциг" на виїзді.

Та все ж букмекери в цьому матчі більше вірять саме в "Ювентус" – 2,00-2,10 на перемогу "старої синьйори". Натомість перемога "Ліона" – 4,00-4,20.

Матч "Ліон" – "Ювентус" відбудеться в середу, 26 лютого. Початок матчу о 22:00. Матч-відповідь – 17 березня в Турині.

Прогноз PariMatch

Їх експерти поставили на перемогу "Ліона" коефіцієнт 4,10. На те, що переможе "Ювентус" – 2,06. Нічия у матчі – 3,25.

На прохід у чвертьфінал коефіцієнт 1,20 на "Ювентус" та 5,00 на "Ліон".

Прогноз Favbet

У них теж 4,10 на перемогу "Ліона". На перемогу "Ювентуса" – 2,06. Нічия у першому матчі – 3,35.

Та на прохід "Ліона" у наступний раунд тут трохи більше шансів – 4,85. На прохід "Ювентуса" – 1,20.