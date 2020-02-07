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Ліонель Мессі може стати одноклубником українця Зінченка – деталі

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Ліонель Мессі може перейти в "Манчестер Сіті" / Getty Images

Англійський клуб "Манчестер Сіті" спостерігає за конфліктною ситуацією нападника Ліонеля Мессі з керівництвом іспанської "Барселони".

Команда українця Олександра Зінченка сподівається скористатися розбратом, який охопив каталонський клуб і використати конфлікт Мессі з технічним директором "блаугранас" Еріком Абідалем та деякими гравцями команди у своїх інтересах.

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Бажання і віра у цей трансфер настільки сильні, що "містяни" навіть виклали на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter міркування з приводу своїх шансів на підписання шестиразового володаря "Золотого м’яча".

Додамо, що "Манчестер Сіті" – чи не єдиний клуб, який зможе потягнути зарплату Ліонеля Мессі в розмірі 59 мільйонів євро на рік. Контракт Мессі з "Барселоною" розрахований до 30 червня 2021 року, але в трудовому договорі Лео є опція, що дозволяє форварду стати вільним агентом вже цього літа.

Що трапилось у "Барселоні"?
У "Барселоні" розгорівся скандал між спортивним директором Еріком Абідалем та капітаном команди Ліонелем Мессі.

Мессі і Луїс Суарес – єдині, хто підтримував Ернесто Вальверде в останні місяці роботи наставника в "Барселоні". Абідаль же заявив, що всі гравці "Барселони" незадоволені перебуванням Вальверде біля керма клубу, що не сподобалося Мессі.

Слова колишнього партнера по команді не припали до душі Ліонелю Мессі, який публічно закликав Абідаля назвати конкретні прізвища, які відповідальні за ситуацію в клубі. Публічні розборки Мессі і Абідаля відбуваються на тлі гнітючої атмосфери в роздягальні "Барси", велика частина гравців якої підтримувала добрі стосунки з Вальверде, а серед клубного колективу починає поширюватися недовіра.

Критика з боку Мессі також резонує з чутками про те, що Абідаль починає втрачати довіру вищого керівництва "Барселони" після того, як французу не вдалося домовитися з Хаві Ернандесом про роботу головним тренером каталонців.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліонель Мессі ФК Барселона Манчестер Сіті
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