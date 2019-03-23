Ліонель Мессі травмувався в ганебному матчі збірної Аргентини

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не зіграє за національну команду в товариському матчі проти Марокко.

Ліонель Мессі не Аргентині через травму. Про це повідомляє прес-служба аргентинської збірної в Twitter.

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Аргентинський форвард має проблеми в паховій області. Також матч з Марокко пропустить півзахисник Гонсало Мартінес, у якого виявлено м'язове ушкодження.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina (@Argentina) 22 марта 2019 г.

До слова, напередодні збірна Аргентини програла національній команді Венесуели в товариському матчі з рахунком 1:3. Зустріч відбулася в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан". Ця гра стала першою для Мессі за збірну після чемпіонату світу-2018.

Товариський матч Марокко – Аргентина відбудеться у вівторок, 26 березня, початок – о 21:00 за київським часом.

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