Ліонель Мессі травмувався в ганебному матчі збірної Аргентини
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не зіграє за національну команду в товариському матчі проти Марокко.
Ліонель Мессі не Аргентині через травму. Про це повідомляє прес-служба аргентинської збірної в Twitter.
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Аргентинський форвард має проблеми в паховій області. Також матч з Марокко пропустить півзахисник Гонсало Мартінес, у якого виявлено м'язове ушкодження.
До слова, напередодні збірна Аргентини програла національній команді Венесуели в товариському матчі з рахунком 1:3. Зустріч відбулася в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан". Ця гра стала першою для Мессі за збірну після чемпіонату світу-2018.
Товариський матч Марокко – Аргентина відбудеться у вівторок, 26 березня, початок – о 21:00 за київським часом.