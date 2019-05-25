Ліонель Мессі третій сезон поспіль і вшосте у кар'єрі виграв "Золоту бутсу"

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі третій сезон поспіль і вшосте в кар'єрі виграє "Золоту бутсу" – нагороду найкращому бомбардиру сезону в Європі.

31-річний аргентинець, який забив 36 голів в 34 матчах Ла Ліги, третій рік поспіль буде визнаний найкращим снайпером Європи, якщо форвард "Сампдорії" Фабіо Куальярелла не заб'є 11 голів у грі 38-го туру серії А з "Ювентусом".

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Друге місце в рейтингу зайняв форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе, який не зміг в останній грі сезону з "Реймсом" наздогнати лідера каталонців.

Топ-13 претендентів на "Золоту бутсу" 2019 року:

1. Ліонель Мессі ("Барселона") – 36 голів, 72 очка;

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 33 голи, 66 очок;

3. Фабіо Куальярелла ("Сампдорія") – 26 голів, 52 очка (матч в запасі);

4. Мбайє Діану ("Галатасарай") – 30 голів, 45 очок;

5-11. Мохамед Салах ("Ліверпуль") – 22 голи, 44 очка;

5-11. Роберт Левандовскі ("Баварія") – 22 голи, 44 очка;

5-11. Ніколя Пепе ("Лілль") – 22 голи, 44 очка;

5-11. Дуван Сапата ("Аталанта") – 22 голи, 44 очка;

5-11. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") – 22 голи, 44 очка;

5-11. Садіо Мане ("Ліверпуль") – 22 голи, 44 очка;

5-11. Кшиштоф Піонтек ("Мілан") – 22 голи, 44 очка;

12-13. Кріштіану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка;

12-13. Душан Тадіч ("Аякс") – 28 голів, 42 очка.

До слова, "Золота бутса" вручається найкращому снайперу Європи з 1968 року. Мессі є рекордсменом в історії призу. Слідом за ним йде форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець вигравав почесний трофей чотири рази.

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