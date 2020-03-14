24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Літак розвалювався ще в повітрі: експерти завершили розслідування катастрофи Еміліано Сали

- Читать новость на русском
Еміліано Сала / Twitter ФК "Нант"

Стала відома нова інформацію про катастрофу літака футболіста Еміліано Сали, який розбився в кінці січня 2019 року.

Відділення з розслідування авіаційних подій (AAIB) опублікувало на державному британському сайті Gov.uk остаточний звіт про катастрофу літака.

До теми Роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події

Літак вилетів з аеропорту Нанта о 19:06, 21 січня 2019 року. О 20:16 при маневруванні літак зник з радарів і вдарився об море. Ні у пілота, ні у літака не було необхідних ліцензій або дозволів для польоту на комерційній основі.

Слідчі вважають, що пілот Девід Ібботсон, ймовірно, отруївся чадним газом, коли сталася аварія. Витік, можливо, був викликаний несправністю у вихлопній трубі, яка дозволила газу потрапити в кабіну через систему опалення. Крім того, він перевищив швидкість при польоті. Пілот також чув "гуркіт" або "гул" під час вильоту і "відчував" туман в літаку.

Що сталося з Еміліано Сала?

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Пропав Еміліано Сала Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 10:58 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
13 березня 21:50 Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад завершує кар'єру
13 березня 17:04 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
13 березня 13:11 Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Михайло Гема
13 березня 11:04 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук