Літак розвалювався ще в повітрі: експерти завершили розслідування катастрофи Еміліано Сали
Стала відома нова інформацію про катастрофу літака футболіста Еміліано Сали, який розбився в кінці січня 2019 року.
Відділення з розслідування авіаційних подій (AAIB) опублікувало на державному британському сайті Gov.uk остаточний звіт про катастрофу літака.
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Літак вилетів з аеропорту Нанта о 19:06, 21 січня 2019 року. О 20:16 при маневруванні літак зник з радарів і вдарився об море. Ні у пілота, ні у літака не було необхідних ліцензій або дозволів для польоту на комерційній основі.
Слідчі вважають, що пілот Девід Ібботсон, ймовірно, отруївся чадним газом, коли сталася аварія. Витік, можливо, був викликаний несправністю у вихлопній трубі, яка дозволила газу потрапити в кабіну через систему опалення. Крім того, він перевищив швидкість при польоті. Пілот також чув "гуркіт" або "гул" під час вильоту і "відчував" туман в літаку.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
- ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця.
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