Літак розвалювався ще в повітрі: експерти завершили розслідування катастрофи Еміліано Сали

Стала відома нова інформацію про катастрофу літака футболіста Еміліано Сали, який розбився в кінці січня 2019 року.

Відділення з розслідування авіаційних подій (AAIB) опублікувало на державному британському сайті Gov.uk остаточний звіт про катастрофу літака.

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Літак вилетів з аеропорту Нанта о 19:06, 21 січня 2019 року. О 20:16 при маневруванні літак зник з радарів і вдарився об море. Ні у пілота, ні у літака не було необхідних ліцензій або дозволів для польоту на комерційній основі.

Слідчі вважають, що пілот Девід Ібботсон, ймовірно, отруївся чадним газом, коли сталася аварія. Витік, можливо, був викликаний несправністю у вихлопній трубі, яка дозволила газу потрапити в кабіну через систему опалення. Крім того, він перевищив швидкість при польоті. Пілот також чув "гуркіт" або "гул" під час вильоту і "відчував" туман в літаку.

Що сталося з Еміліано Сала?

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