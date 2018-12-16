Літак з двома клубами УПЛ потрапив у неприємну ситуацію через туман
У ніч на 1 лютого літак з делегаціями"Олімпіка" і "Десни" не зміг приземлитися в аеропорту "Київ".
За інформацією офіційного сайту "Олімпіка", в 00:55 за київським часом літак, який вилетів зі столиці Туреччини Анкари, повинен був здійснити посадку в аеропорту "Київ", однак після зниження різко почав набирати висоту.
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Через туман аеропорт не зміг прийняти рейс. Літак повернувся в Анкару, а повторна спроба буде здійснена 1 лютого о 18:00.
Цікаво, що в "Олімпіка" заплановано другий збір в Туреччині, який розпочнеться вже 4 лютого.
Джерело: 24 Канал
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