Літня Універсіада 2019: медальний залік

У італійському Неаполі стартувала літня Універсіада 2019. Триватиме вона з 3 до 14 липня 2019 року. Медальний залік та перемоги українців – у матеріалі Спорт24.

Після двох ігрових днів на XXX літній Універсіаді 2019 у Неаполі збірна України завоювала поки лише одну медаль – бронзу у дзюдо. Її здобула Анна Антикало у ваговій категорії до 70 кг.

Як це було: Україна здобула першу медаль на літній Універсіаді 2019

Завдяки цій медалі Україна потрапила у топ-20 збірних у медальному заліку, посідаючи 16-е місце. Вона це місце ділить зі збірними Великобританії, Туреччини, Угорщини та Узбекистану.

Лідирує у загальнокомандному медальному заліку команда Японії. Їх спортсмени здобули 3 золоті та 3 срібні медалі. Другі – збірна Китаю – 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медаль. Третє місце посідає збірна Південної Кореї – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.

За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.