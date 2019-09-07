Литва – Україна: Ярмоленко та Марлос повернулися у стартовий склад

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / facebook.com/pg/UkraineNationalFootballTeam

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом на матч проти Литви. Кваліфікаційна гра Євро-2020 у Вільнюсі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Збірна України проти Литви зіграє в синій формі. У стартовий склад "синьо-жовтих" повернувся Андрій Ярмоленко. Свій останній матч за "синьо-жовтих" Андрій зіграв ще 16 жовтня 2018 року.

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Стартові склади:

Литва: Зубас, Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас, Шимкус, Голубіцкас, Матулявічус, Жулпа, Вербіцкас, Черних.

Україна: Андрій Пятов, Сергій Болтаб, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Марлос, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.

Результат матчу Литва – Україна по завершенні гри читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Литва – Україна Збірна України з футболу Євро-2020
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