Литва – Україна: Ярмоленко та Марлос повернулися у стартовий склад
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом на матч проти Литви. Кваліфікаційна гра Євро-2020 у Вільнюсі розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Збірна України проти Литви зіграє в синій формі. У стартовий склад "синьо-жовтих" повернувся Андрій Ярмоленко. Свій останній матч за "синьо-жовтих" Андрій зіграв ще 16 жовтня 2018 року.
Читайте також: Литва – Україна: де дивитися онлайн матч Євро-2020
Стартові склади:
Литва: Зубас, Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас, Шимкус, Голубіцкас, Матулявічус, Жулпа, Вербіцкас, Черних.
Україна: Андрій Пятов, Сергій Болтаб, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Марлос, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.
Результат матчу Литва – Україна по завершенні гри читайте на сайті Спорт24.