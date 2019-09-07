Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
Збірна України грає матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви. Матч у Вільнюсі розпочнеться о 19:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Для збірної України це буде п'ятий матч кваліфікації. У трьох з них українці виграли, ще один – з португальцями на виїзді – зіграли внічию. Тож саме "синьо-жовті" є лідерами групи B, а на Євро-2020 виходять дві перші команди.
До слова: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020
Матч Литва – Україна розпочнеться о 19:00. В Україні його покажуть одразу два телеканали – ТРК "Україна" та "Футбол 1".
Онлайн-трансляція матчу Литва – Україна
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