Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

444 Читать новость на русском
Литва – Україна: дивитися онлайн матч 7 вересня 2019 – Євро 2020
Литва – Україна онлайн / УАФ

Збірна України грає матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви. Матч у Вільнюсі розпочнеться о 19:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Для збірної України це буде п'ятий матч кваліфікації. У трьох з них українці виграли, ще один – з португальцями на виїзді – зіграли внічию. Тож саме "синьо-жовті" є лідерами групи B, а на Євро-2020 виходять дві перші команди.

До слова: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Матч Литва – Україна розпочнеться о 19:00. В Україні його покажуть одразу два телеканали – ТРК "Україна" та "Футбол 1".

Онлайн-трансляція матчу Литва – Україна

 

 

blog_ava
Зеленський звернувся до українців після обміну: як все було
сьогодні
10016
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Литва – Україна Збірна України з футболу Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
сьогодні 18:13 Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
444
У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів (відео)
сьогодні 13:46 У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів (відео)
313
Воротар збірної Латвії забив курйозний автогол: відео
сьогодні 12:48 Воротар збірної Латвії забив курйозний автогол: відео
1526
Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
сьогодні 11:19 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
Михайло Гема 1424
Євро-2020: результати матчів та відео голів 6 вересня
6 вересня 23:42 Євро-2020: результати матчів та відео голів 6 вересня
1087
Новини
Більше новин
Залиште відгук