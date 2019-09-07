Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Збірна України у матчі проти Литви здобула більш ніж впевнену перемогу. Тепер українці є головними фаворитами групи B та мають шанси вийти на Євро-2020 з першого місця.

Литва – Україна 0:3

Голи: Зінченко, 7, Марлос, 28, Маліновський, 62

Відео голів: Зінченко та Марлос забивають за українців, Маліновський оформлює розгром

Чим здивував Шевченко

Андрій Шевченко дещо здивував стартовим складом. У запасі залишилися Коноплянка та Караваєв. Останній програв позицію на полі Болбату. А Євген вперше не вийшов у стартовому складі з червня 2017 року. Натомість Ярмоленко вийшов вперше з червня 2018 року. Решта складу була доволі прогнозована.

Активний початок матчу

Литовці створили момент вже на першій хвилині зустрічі. Їм вдалося дійти до штрафного майданчику. І лише Миколенко у підкаті зумів вибити м’яч.

У цей час українці привикали до штучного газону стадіону у Литві. Привикли доволі швидко – вже на 7-й хвилині українці вийшли вперед. Марлос віддав пас у штрафний майданчик. Адресат – Зінченко. При цьому що там був і Яремчук, але нападник перебував в офсайді. На відміну від нього, Зінченко в офсайді не був. Тож прийнявши м’яч, опинився перед воротарем, пробивши повз нього.

Литовці довго сперечалися, що там був офсайд, але повтор чітко показав, що Зінченко "витримав лінію".

Стримування суперника

Після цього м’яч перейшов під контроль українців. Натомість литовці окопалися на своїй половині поля і лише на контратаках загрожували воротам українців. Але закидання зі своєї половини поля з надією на те, що хтось попереду зачепиться за м’яч, ні до чого не призводила. Пробивав Черних, але вдало у підкаті зіграв Матвієнко. Жулпа не зумів втекти від Кривцова.

Перший гол Марлоса

Натомість українці таки зуміли забити другий гол. Марлос відібрав м’яч у суперника та направився до штрафного. Яремчук намагався відтягнути на себе увагу захисників, у той час як партнер знайшов можливість для удару та пробив точно у кут воріт. Це перший його гол за збірну України.

До кінця першого тайму рахунок міг стати розгромним – моменти відзначитися мали Яремчук та Маліновський. Останній небезпечно пробивав зі штрафного. Але воротар корпусом відбив потужний удар.

Другий тайм та гол Маліновського

Другий тайм українці провели, повністю контролюючи гру. Старався Ярмоленко, але забити йому так і не вдалося. Натомість таки забив Маліновський. Руслан відзначився потужним ударом. М’яч під удар йому скинув Яремчук. Після цього нападник пішов з поля, уступивши місце Мораесу.

Підтримка трибун

До кінця тайму команди ще обмінялися декількома моментами, але голів глядачі на трибунах так і не побачили. Варто відзначити, що на стадіоні у Вільнюсі, який здатний вмістити лише п’ять тисяч глядачів, було близько тисячі українців. Вони активно підтримували збірну. Тож "синьо-жовті" на цьому матчі цілком могли почуватися як на домашньому матчі.

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Збірна України перемагає та закріплюється на першому місці у групі B. Шанс українців вийти на Євро-2020 доволі високі.