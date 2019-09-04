Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Збірна України з футбол 7-го вересня у Вільнюсі проведе черговий матч кваліфікації чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" на виїзді поміряються силами з Литвою. Букмекери оцінили, хто має більше шансів здобути звитягу.

Литва – Україна: прогноз

Збірна України надзвичайно вдало розпочала відбірковий етап: у чотирьох матчах підопічні Андрія Шевченка набрали 10 очок й одноосібно очолюють групу B. Перемоги у двох наступних матчах проти Литви можуть дозволити Україні достроково вийти на чемпіонат Європи.

У свою чергу вкрай невдало виступає у відборі збірна Литви. Команда Вальдаса Урбонаса у матчах з Люксембургом набрала одне очко. У Белграді литовці розгромно поступилися Сербії.

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Прогноз Фаворит Спорт

Збірні України та Литви провели між собою чотири поєдинки в рамках відбіркових циклів чемпіонатів Європи. Команди здобули по дві перемоги. У Литві Україні вдалося виграти одного разу. Коефіцієнт на те, що "синьо-жовті" зможуть здобути перемогу – 1,28.

Литва виглядає абсолютним аутсайдером у поєдинку. Перемогу господарів поля фахівці оцінюють коефіцієнтом 13,25. Куди більше шансів у господарів поля вирвати нічию. Коефіцієнт на те, що команди розділять очки – 5,25.

Прогноз Pari Match

У 1995 році Україна відсвяткувала перемогу у Вільнюсі з рахунком 3:1. Звитягу збірної Україна у Вільнюсі й ТБ 2,5 експерти оцінили коефіцієнтом 2,39. Коефіцієнт на те, що Україна не програє Литві й ТМ 2,5 – 1,86.

Остання офіційна гра між командами відбулася у Литві у 2007 році. Господарі перемогли мінімально. Експерти оцінили успіх Литви в один м'яч коефіцієнтом 10,5. Якщо Литва переможе й ТМ 2,5 – 15,5.

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Прогноз 1xbet

На думку букмекерів, найбільше шансів забити гол у протистоянні має Жуніор Мораес. Коефіцієнт на гол бразильського українця в будь-який час матчу 1,8. Повертається до збірної України Андрій Ярмоленко. Його гол у поєдинку оцінений коефіцієнтом 2,1.

У збірній Литви, на думку фахівців, найбільше шансів забити гол має капітан Федір Чорних. Його м'яч у будь-який час гри оцінений коефіцієнтом 6,5. Коефіцієнт на гол Кароліса Лаукземіса – 9.

Матч між збірними Литви та України відбудеться у суботу, 7-го вересня, у Вільнюсі. Початок гри – о 19:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.