У матчі 31-го туру АПЛ "Челсі" переміг "Манчестер Сіті" 2:1. Тож "Ліверпуль" став недосяжним для свого головного переслідувача й достроково виграв чемпіонат Англії.

"Ліверпуль" – чемпіон

"Ліверпуль" у турнірній таблиці має 86 очок, а "Манчестер Сіті", який на другому місці – лише 63. Тож за наступних сім турів, що залишилися до кінця чемпіонату, наздогнати лідера вже не зможе. Про це розповіли на сайті "Футбол 24".

Дещо раніше "Ліверпуль" розбив "Крістал Пелес" завдяки казковим голам і майже став чемпіоном: відео

Цікаво, що перемогу "Челсі" реалізованим пенальті приніс колишній гравець донецького "Шахтаря" Вілліан.

Нагадаємо, АПЛ – англійську прем'єр-лігу – створили у 1992 році. Тобто, "Ліверпуль" вперше в історії виграв у цьому турнірі. Перед цим чемпіонський титул "червоні" здобували у 1990.

Всього у "Ліверпуля" відтепер 19 чемпіонських титулів, більше – і всього на один – тільки у "Манчестер Юнайтед".

Кількість трофеїв у чемпіонаті Англії, п'ятірка лідерів

20 – "Манчестер Юнайтед"

19 – "Ліверпуль"

13 – "Арсенал"

9 – "Евертон"

7 – "Астон Вілла"

Надзвичайно популярний англійський клуб "Ліверпуль" існує з 1892 року. Окрім чемпіонства, "червоні" вигравали 7 разів Кубок Англії, 8 разів Кубок Ліги, 6 – Кубок чемпіонів та 4 – Кубок УЄФА.