Ліверпуль – Челсі: прогнози букмекерів на Суперкубок УЄФА

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Ліверпуль з другої спроби спробує здобути трофей у новому сезоні. Після поразки у Суперкубку Англії від "Манчестер Сіті" підопічні Юргена Клоппа зіграють за аналогічний титул тільки уже Європи.

Їхнім суперником буде володар кубла Ліги Європи – "Челсі". І фахівці у цьому протистоянні однозначно на боці "Ліверпуля".

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Коефіцієнт на перемогу в поєдинку мерсисайдців – 1,615. А от на тріумф лондонців – лише 6,05. Цінник нічиєї – 4,20. 

ліверпуль челсі кубок уєфа
Коефіцієнт перемоги

Також спеціалісти очікують щонайменше три забити м'ячі. Коефіцієнт на такий підсумок – тільки 1,70.

ліверпуль челсі уєфа
Прогноз букмекерів

Чи виправдають команди сподівання, дізнаємося вже у середу, 14 серпня. Матч за Суперкубок УЄФА між "Ліверпулем" та "Челсі" розпочнеться о 22:00.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Ліверпуль Челсі УЄФА
Джерело: 24 канал
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