Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч за Суперкубок Англії

Чинний чемпіон Ліги чемпіонів "Ліверпуль" та переможець АПЛ "Манчестер Сіті" відкриють футбольний сезон в Англії. Команди 4-го серпня зустрінуться у Суперкубку Англії. Матч в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Матч за Суперкубок Англії "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" в Україні можна буде переглянути на телеканалі Setanta. Початок гри – о 17:00.

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Переглянути матч на телеканалі Setanta можна на платформі Megogo. Для цього потрібно оформити підписку "оптимальну". Наразі ціна за один місяць складає 68 гривень, а стара ціна була 97 гривень на місяць.

У минулому сезоні "Ліверпуль" програв "Манчестер Сіті" всього один бал у чемпіонській гонці АПЛ. "Містянам" вдалося оформити так званий "золотий хет-трик", здобувши три трофеї на внутрішній арені.

"Ліверпуль" же вперше з 2005 року зумів виграти "Лігу чемпіонів". Також "мерсисайдці" зіграють у матчі за Суперкубок Англії вперше з 2006-го року. Тоді "червоні" перемогли "Челсі" 2:1. За "синіх" забив Андрій Шевченко.

Результат матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" читайте на Спорт24.