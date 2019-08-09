Ліверпуль – Норвіч: експерти назвали фаворита матчу
"Ліверпуль" розпочинає черговий похід за титулом. У стартовому турі прем'єр-ліги команда Юргена Кльоппа проекзаменує новачка елітного англійського дивізіону "Норвіч".
Експерти вважають мерсисайців беззаперечними фаворитами матчу.
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• 1,151 – коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля".
• 20 – коефіцієнт поразка господарів буде справжньою сенсацією
• 9,6 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Норвіч"
Найбільш вірогідним рахунком гри, на думку футбольних фахівців, є перемога "Ліверпуля" із рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий підсумок – 6,1.
Прогноз на кількість забитих голів
Як завершиться дебютний матч у новому сезоні Англійської прем'єр-ліги дізнаємося 9 серпня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за Києвом.