Ліверпуль – Арсенал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У матчі третього туру АПЛ "Ліверпуль" на власному полі прийматиме лондонський "Арсенал". Матч можна буде переглянути й в Україні онлайн.

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Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн. Це Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок о 19:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.