Ліверпуль – Арсенал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

38 Читать новость на русском
Ліверпуль – Арсенал: де дивитися онлайн матч 24 серпня 2019 – УПЛ

У матчі третього туру АПЛ "Ліверпуль" на власному полі прийматиме лондонський "Арсенал". Матч можна буде переглянути й в Україні онлайн.

До слова: Ліверпуль – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн. Це Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок о 19:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

blog_ava
Хода гідності до Дня Незалежності пройшла в Києві: фото, відео
сьогодні
6651
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ліверпуль Арсенал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що означають слова Зеленського про спортивні досягнення: пояснення
сьогодні 12:44 Що означають слова Зеленського про спортивні досягнення: пояснення
485
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13157
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8225
Усик заткнув російського провокатора, який вирішив пожартувати над Днем прапора України
23 серпня 20:28 Усик заткнув російського провокатора, який вирішив пожартувати над Днем прапора України
5467
Скандальний екс-захисник "Шахтаря" вперше відвідав Україну після переходу в російський клуб
23 серпня 17:48 Скандальний екс-захисник "Шахтаря" вперше відвідав Україну після переходу в російський клуб
986
Новини
Більше новин
Залиште відгук