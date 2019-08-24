"Ліверпуль" обіграв "Арсенал" в АПЛ, Салах оформив дубль: відео

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Ліверпуль – Арсенал: огляд і рахунок матчу 24 серпня 2019 – АПЛ

"Ліверпуль" у матчі проти "Арсеналу" у суботу, 24 серпня, оформив третю перемогу в чемпіонаті. Все завдяки дублю Салаха. Тож саме "мерсисайдці" тепер одноосібно. очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Ліверпуль – Арсенал 3:1

Голи: Матіп, 41, Салах 49 (пен), 59 – Торрейра, 85

"Ліверпуль" першим створив небезпечний момент у матчі, але Фірміно не дотягнувся до м'яча. Стартовий натиск теж нічого не дав господарям. натомість "Арсенал" відповів ударом Обамеянга після помилки Адріана. Воротар необачно вийшов за межі штрафного майданчика, вибиваючи м'яч. І відправив його точно на суперника. Та м'яч після удару гравця "Арсеналу" пролетів повз рамку воріт.

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Після цього команди обмінялися ударами – на момент Мане гості відповіли ударами Пепе. А незадовго до перерви "Ліверпуль" вийшов вперед. Після подачі з кутового Матіп виграв позиційну боротьбу та головою відправив м'яч у ворота.

У другому таймі героєм зустрічі став Салах. Антигероєм – Давід Луїс. Спочатку захисник збив єгиптянина у штрафному майданчику, і Салах чітко реалізував пенальті. А згодом півзахисник "Ліверпуля" просто пошив у дурні суперника, обійшовши цього на фланзі. Увійшовши у штрафний майданчик, він пробив у дальній кут воріт. 

Все, на що спромігся "Арсенал" – гол престижу. Його забив Торрейра. При цьому він лише з другої спроби обробив м'яч у штрафному майданчику.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Арсенал

"Ліверпуль" перемагає та очолює турнірну таблицю. "Арсенал" же зазнав першої поразки в чемпіонаті. Але поки залишився на другій позиції.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль Арсенал
Джерело: 24 канал
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