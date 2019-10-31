"Ліверпуль" у божевільному матчі з 10 голами здолав "Арсенал" у серії пенальті: відео

"Ліверпуль" обіграв "Арсенал" в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. У матчі було забито 10 м'ячів, переможця визначали в серії пенальті.

Ліверпуль – Арсенал 5:5 (по пенальті 5:4)

Голи: Мустафі, 5 (авт), Мілнер, 43 (пен.), Окслейд-Чемберлен, 57, Арігі, 62, 90+2 – Торрейра, 18, Мартінеллі, 26, 36, Мейтленд-Найлз, 53, Уіллок, 71

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Обидві команди вийшли на матч резервними складами, однак після перерви лідерство було у "канонірів". На дубль Мартінеллі і гол Лукаса Торрейри господарі відповіли лише автоголом Шкодрана Мустафі і пенальті, який був реалізований Джеймсом Мілнером.

На початку другої половини зустрічі "Арсенал" забив четвертий м'яч, зусиллями Ейнслі Мейтланд-Найлза. Однак "Ліверпуль" відновив паритет завдяки голам Алекса Окслейда-Чемберлена і Дівока Орігі.

Лондонці знову вийшли вперед – блискучий дальній удар вдався Джо Уіллоку. І все ж "Ліверпуль" в компенсований час перевів гру в серії пенальті: Орігі бічними ножицями забив п'ятий м'яч.

У серії пенальті "Ліверпуль" виявився сильнішим. Мерсисайдці забили всі п'ять пенальті, в той час, як у "канонірів" не забив Дані Себальос.

Ліверпуль – Арсенал відеоогляд матчу