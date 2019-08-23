Ліверпуль – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Третій тур АПЛ подарує протистояння "Ліверпуля" та "Арсеналу". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі

Ліверпуль – Арсенал: прогноз

"Ліверпуль" та "Арсенал" – єдині команди, які не втрачали очки в чемпіонаті Англії цього сезону. В обох команд – по дві перемоги у двох стартових турах. Тож після цього матчу хтось з них зазнає першої втрати. Або обидві, якщо команди зіграють внічию.

Але такий підсумок матчу малоймовірний. Так, у "Ліверпуля" є значна втрата – воротар Аллісон і досі перебуває у лазареті команди. Але Адріан відновився від ушкодження і готовий зіграти.

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Щодо "Арсеналу", то в них так і не визначена ситуація з Месутом Озілом та Сеадом Колашинацом, на яких був розбійний напад. Гравці не зіграли у попередніх матчах, і їх участь у грі проти "Ліверпуля" теж під питанням.

Тож саме "Ліверпуль" є фаворитом цього матчу. Такої думки й букмекери. Коефіцієнти на цей матч коливаються в районі 1,50 на перемогу "Ліверпуля" та 6,00-6,50 на перемогу "гармашів".

Прогноз Marathon bet

Їх експерти оцінили перемогу "Ліверпуля" коефіцієнтом 1,49. Натомість на перемогу "Арсеналу" показник складає 6,60. Нічия у матчі – 5,00.

"Щодо авторів голів, то "Арсеналу" варто побоюватися одразу чотирьох гравців, коефіцієнт на гол яких у цьому матчі менше трьох – Салаха (2,00), Мане (2,20), Фірміно (2,25) та Орігі (2,30). Найбільше шансів забити гол в "канонірів" – в Обамеянга – 3,00 на його влучний удар у матчі.

Прогноз Favorit

У них перемога "Ліверпуля" отримала коефіцієнт 1,50. 6,25 приймають на перемогу "Арсеналу". Нічия – 4,75.

В матчі очікується 3 і більше голів. Так, коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 3,0" – 1,64, у той час як "тотал матчу менше 3,0" – 2,17.

Прогноз Parimatch

Ті ж 6,50 приймають на перемогу "Арсеналу" і тут. Перемога господарів "Енфілд Роуд" – 1,48. Нічия – 4,90.

Щодо голів, то очікується, що "Ліверпуль" зуміє відзначитися двічі-тричі. Ставка "тотал більше 2,5 Ліверпуль" – 2,23, у той час як "тотал менше 2,5 Ліверпуль" – 1,66.

Матч "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок о 19:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.