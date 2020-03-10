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Ліверпуль – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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"Ліверпуль" – "Атлетіко" / twitter.com/lfc

У середу, 11 березня, англійський "Ліверпуль" та іспанський "Атлетіко" зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу та вийти у чвертьфінал.

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Ліверпуль – Атлетіко: прогноз

Вперше суперники між собою зустрілися у груповому етапі Ліги чемпіонів-2008/09. Обидва матчі завершилися з рахунком 1:1.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Ліверпуль" несподівано зазнав поразки на виїзді від "Атлетіко" – 1:0. Єдиний м'яч на початку матчу в Іспанії забив Сауль. Гості намагались хоча б зрівняти рахунок у поєдинку, але до завершення матчу "Ліверпуль" так нічого і не придумав, як пробити ворота Яна Облака. Таким чином, "Атлетіко" здобув мінімальну перемогу.

Прогноз Pari Match

Букмекери віддають перевагу у цьому матчі англійському "Ліверпулю". Перемогу господарів фахівці оцінили коефіцієнтом 1,57, а на звитягу його "Атлетіко" – 7,00. Нічия – 3,90. 

Букмекери вважають, що саме команда Юргена Клоппа "Ліверпуль" заб'є першою, їх гол оцінили у 1,38, на те, що перший гол у матчі заб'ють гості – 3,05. 

Прогноз Фаворит спорт

Звитягу господарів поля букмекери оцінили коефіцієнтом 1,56, а перемогу "Атлетіко" – 6,80. Фахівці оцінили також і нічийний рахунок у поєдинку коефіцієнтом 4,10.

Букмекери оцінили прохід в ¼ фіналу Ліги чемпіонів обох команд в основний час матчу. Так, шанси англійського "Ліверпуля" оцінили коефіцієнтом 1,99, а вихід далі в основний час команди Дієго Сіміоне оцінили у коефіцієнт 1,86.

Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують вболівальникам обох команд відгадати автора голу в протистоянні. Найбільше шансів забити гол, на думку фахівців, у Мохамеда Салаха. Коефіцієнт на м'яч єгиптянина 2,00. Гравцем гостей, який може відзначитись у матчі на думку букмекерів є Альваро Мората з коефіцієнтом 3,3. 

Букмекери вважають, що точний рахунок поєдинку буде 1:0 або 2:0 на користь господарів матчу, ці рахунки вони оцінили однаковим коефіцієнтом 6,00.

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9 березня
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Ліга чемпіонів Атлетіко ФК Ліверпуль
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