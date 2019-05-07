Ліверпуль – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

49 Читать новость на русском
Ліверпуль – Барселона: де дивитися онлайн 07.05.2019 - Ліга чемпіонів
Ліверпуль – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/fcbarcelona

Англійський "Ліверпуль" та каталонська "Барселона" зійдуться у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Після поразки на виїзді англійці спробують відігратися. Переглянути запеклий поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Ліверпуль" – "Барселона" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Ліверпуль – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 1", о 21:15.

Дивитися матч "Ліверпуль" – "Барселона" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Ліверпуль" – "Барселона" – на сайті Спорт24 по закінченні гри. У першому матчі на стадіоні "Камп Ноу" "Ліверпуль" програв з рахунком 3:0.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Прогноз погоди на 7 травня: Україну накриють дощі з грозами і мокрим снігом
сьогодні
1207
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
6 травня 17:18 День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
1307
Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
6 травня 16:29 Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
793
120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
6 травня 15:00 120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
1991
Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фанату на трибуні: фото
6 травня 14:16 Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фанату на трибуні: фото
347
Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео
6 травня 12:38 Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео
1023
Новини
Більше новин
Залиште відгук