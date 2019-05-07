Ліверпуль – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" та каталонська "Барселона" зійдуться у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Після поразки на виїзді англійці спробують відігратися. Переглянути запеклий поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Ліверпуль" – "Барселона" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 1", о 21:15.

Дивитися матч "Ліверпуль" – "Барселона" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Ліверпуль" – "Барселона" – на сайті Спорт24 по закінченні гри. У першому матчі на стадіоні "Камп Ноу" "Ліверпуль" програв з рахунком 3:0.

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