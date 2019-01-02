"Ліверпуль" розтрощив "Барселону" й вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Англійський "Ліверпуль" після виїзної поразки 3:0 від "Барселони" на рідному стадіоні "Енфілд" переміг іспанців з рахунком 4:0 та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – Барселона 4:0

Голи: Орігі, 7, Вейналдум, 54, 56, Орігі, 79

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Після виїзної поразки 3:0 перед "Ліверпулем" стояло надзвичайно складне завдання. Англійцям потрібно було забивати мінімум тричі й не пропускати, щоб зрівняти рахунок у протистоянні. "Мерсисайдці" взялися за справу з перших хвилин. У першій атаці "червоних" Мане відпасував на Шакірі й той пробив у бік воріт тер Штегена, але ніхто у штрафному не переправив м'яч у сітку воріт. Господарі продовжували тиснути на каталонців і на сьомій хвилині досягли цілі. Мане віддав пас на Хендерсона, який, увірвавшись у штрафний, пробив. Тер Штеген удар парирував, але Орігі переправив м'яч у ворота німецького голкіпера – 1:0 і "Ліверпуль" заклав фундамент для камбеку.

Свій перший момент "синьо-гранатові" мали на 14 хвилині. Відаль чудовою діагоналлю на фланзі знайшов Коутінью, який віддав пас на Альбу. Оборонець хитрим пасом у штрафному знайшов Мессі й аргентинець пробив злету. Алісон "витягнув" м'яч з-під поперечини ефектним сейвом. На 16 хвилині гравці "Барселони" вискочили чотири проти двох суперників. Зокрема, Альба прекрасно увірвався у штрафний і знову віддав на Мессі. Лео вже бачив м'яч у воротах, але Фабінью вибив м'яч з ніг аргентинця. На 18 хвилині "Барселона" мала ще дві нагоди забити. Спершу Коутінью цілив у кут, але Алісон парирував удар. Згодом Відаль не зміг замкнути простріл. Після кутового встиг пробити Мессі, але його постріл виявився невлучним.

Після масових атак каталонців свої нагоди почав створювати "Ліверпуль". На 23 хвилині Мане увірвався у штрафний й невдало прострілив. М'яч відлетів до Робертсона й той потужно пробив. Тер Штеген у стрибку відвів загрозу. Після цього гармати команд майже до кінця тайму замовкли. На футбольному полі побільшало боротьби й арбітр матчу Джюнейт Чакир декілька разів міг показувати гравцям жовте світло.

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Наприкінці тайму клуби обмінялися двома небезпечними моментами. У "Ліверпуля" Робертсон завдав дальнього удару й м'яч після дотику до руки Відаля пролетів біля стійки. У "Барселони" з-за меж вистрілював Мессі, але м'яч теж пролетів біля стійки. Зрівнювати рахунок у компенсований час мав Альба. Хорді, уникнувши офсайду, вийшов віч-на-віч з Алісоном, але не переграв бразильця. Відтак, команди пішли відпочивати за рахунку 1:0 на користь господарів.

Ліверпуль – Барселона – відео кращих моментів першого тайму

Відразу по перерві Юрген Клопп використав першу заміну. Замість травмованого Роберстона на поле вийшов Вейналдум і позицію лівого оборонця вимушено закривав Мілнер. Перший момент у другому таймі мав "Ліверпуль". На 50 хвилині Ван Дейк ефектно пробив після кутового, але тер Штеген зупинив м'яч на лінії воріт. "Барселона" відразу відповіла виходом Суареса віч-на-віч з Алісоном, але бразилець в чергове врятував партнерів. А на 54 та 56 хвилині заміна Клоппа спрацювала. Вейналдум відзначився двома голами. Спершу Арнольд виборов м'яч на фланзі й прострілив у центр штрафного. Нідерландець виявився першим на м'ячі й соковитим ударом забив гол. За дві хвилини півзахисник оформив дубль, переправивши м'яч у сітку воріт "Барселони" головою. 3:0 і "Ліверпулю" вдався камбек!

Після того, як "Ліверпуль" зрівняв рахунок у протистоянні, англійці дещо заспокоїлися й дозволили "Барселоні" контролювати хід матчу. На 68 хвилині це ледь не завершилося фатально для "мерсисайдців". Зокрема, Мессі уникнув офсайду й з близької відстані завдав удару. Однак Лео влучив у голкіпера й каталонці змарнували свій черговий супершанс.

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Ернесто Вальверде на ситуацію на футбольному полі відповів двома замінами. Семеду вийшов замість Коутінью, а Артур змінив Відаля. Обидва клуби розпочали грати в прагматичний футбол, оскільки ціна помилки була надзвичайно висока. На 79 хвилині "Ліверпулю" вдалося забити вчетверте. Арнольд нестандартно й водночас підступно виконав кутовий, після якого Орігі легко забив гол – 4:0.

Після четвертого голу впродовж довгого часу "Барселона" була без гострих моментів. Натомість "ховати" каталонців мав Шакірі, однак швейцарець не влучив головою з близької відстані. У компенсований час Мане та Хендерсон у швидкій контратаці не зуміли забити п'ятий гол. "Барселона" відповіла не менш гостро, але самовіддана гра оборонців "Ліверпуля" врятувала команду. До завершення матчу більше голів не було. "Ліверпуль" переміг 4:0 і 4:3 за сумою двох матчів.

Інший фіналіст визначиться у парі "Аякс" – "Тоттенхем". Гра між цими командами відбудеться у середу, 8-го травня, початок гри, о 22:00.

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